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Ultimo aggiornamento: 19:32 del 2 Aprile

Le prime parole di Gravina dopo le dimissioni: “C’è tanta amarezza ma anche grande serenità”

di Redazione Sport
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"Scelta meditata": le dichiarazioni all'uscita dalla sede della Figc
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“Che sentimento prevale? Dopo tanti anni grande amarezza ma anche grande serenità. Devo ringraziare tutti i componenti che ancora oggi mi hanno dimostrato grande stima, affetto e vicinanza. E anche insistenza nel continuare ma la mia scelta personale era già convinta e meditata”. Sono le prime parole di Gabriele Gravina all’uscita della sede Figc dopo la riunione in cui ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente della federazione.

“Il resto lo trovate nel comunicato. Buona Pasqua a tutti!”, ha aggiunto salutando giornalisti e fotografi.

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