Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:20

Bosnia-Italia, il caso della ‘spia’: l’uomo che filmava l’allenamento è un militare della missione Ue

di Redazione Sport
Un intruso in mimetica sorpreso durante la rifinitura di Dzeko e compagni scatena le accuse dei media e della Federazione contro l’Italia. Poi arriva la risposta della missione EUFOR Althea
Bosnia-Italia, il caso della ‘spia’: l’uomo che filmava l’allenamento è un militare della missione Ue
Icona dei commenti Commenti

Alla vigilia della partita più importante degli ultimi 12 anni per la Nazionale, scoppia un caso che aggiunge tensione a una sfida che per il calcio azzurro vale la sopravvivenza. Bosnia-Italia, finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026 in programma a Zenica, si è aperta infatti con una nuova polemica inattesa, dopo il caso dell’esultanza di Dimarco al termine dei rigori che hanno eliminato il Galles: quella della presunta “spia” all’allenamento dei padroni di casa.

Secondo quanto riportato da alcuni media bosniaci, durante la sessione di rifinitura della squadra guidata da Sergej Barbarez, la sicurezza ha individuato un uomo intento a osservare e filmare l’allenamento oltre i consueti 15 minuti aperti ai media. Le immagini, circolate anche sui social, mostrano un individuo in mimetica, subito indicato come un possibile emissario inviato per studiare gli schemi di Edin Dzeko e compagni. La ricostruzione iniziale ha alimentato sospetti e accuse, rilanciate in particolare dal portale Sportsport.ba, secondo cui “un membro del contingente italiano della missione EUFOR Althea avrebbe filmato illegalmente la sessione di allenamento”. La Federcalcio bosniaca ha reagito inviando una protesta ufficiale all’EUFOR.

Con il passare delle ore, però, la vicenda è stata ridimensionata. Gli accertamenti hanno chiarito che l’uomo in questione è effettivamente un militare italiano presente in Bosnia nell’ambito della missione europea nei Balcani, ma che la sua presenza nei pressi del centro sportivo di Butmir sarebbe stata del tutto casuale. Il soldato si trovava infatti nella zona della base situata vicino al campo di allenamento e ha ripreso la sessione con il proprio smartphone senza essere a conoscenza del divieto.

Secondo quanto emerso, il militare è rimasto nei pressi del campo anche dopo l’uscita di giornalisti e fotografi, attirando l’attenzione di alcuni membri della nazionale bosniaca che hanno segnalato l’episodio. Da qui la decisione della federazione di inoltrare una comunicazione ufficiale, mentre l’EUFOR ha poi chiarito l’assoluta estraneità dell’accaduto a qualsiasi forma di spionaggio organizzato da parte della FederCalcio italiana.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione