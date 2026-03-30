Alcaraz acquista un mega yacht da 10 milioni di euro: “Ne avevo bisogno. Spero di far capire quanto sia bello”

Lo spagnolo è entrato in un club esclusivo di sportivi legati a Sunreef, che al suo interno ha nomi come Fernando Alonso e Robert Lewandowski oltre a Rafa Nadal

“Spero di far capire quanto sia bello. Magari qualcuno inizierà a considerare lo yacht non solo come un simbolo di lusso, ma come un vero rifugio per rilassarsi e godersi il mare”. Così Carlos Alcaraz, che ha recentemente deciso di concedersi un regalo personale. Il giovane campione spagnolo entrerà ufficialmente nel mondo dei grandi armatori con un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri, attualmente in costruzione nei cantieri polacchi. Il prezzo di partenza è di 8 milioni di euro, ma con le personalizzazioni scelte dal tennista si supereranno facilmente i 10 milioni.

Alcaraz ha spiegato che questa scelta non è solo un “capriccio” da numero uno del tennis, ma una vera necessità dovuta ai ritmi serrati del circuito ATP. “Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio”, racconta il tennista a SuperYacht Times. Il mare è diventato così il suo rifugio, l’unico luogo dove la pressione svanisce: “Il mio calendario è pienissimo, ho bisogno di un posto dove spegnere la mente e staccare dal tennis. In barca posso stare con le persone più vicine senza pensare a nulla”.

Il catamarano può ospitare fino a 10 persone e offre particolarità come l’Ocean Lounge, un vero salotto quasi sull’acqua e un garage enorme per i giochi acquatici. “È perfetto per me: puoi divertirti e rilassarti allo stesso tempo. Ha tanto spazio, è stabile, è grande“, aggiunge Alcaraz. Gli interni sono stati scelti personalmente dal campione, con cinque cabine e una suite armatoriale panoramica: “Scegliere colori, materiali e arredi è stato incredibile: è la cosa più vicina che abbia mai fatto al progettare una casa”. Lo yacht, inoltre, punta anche alla sostenibilità grazie a una propulsione elettrica che consente di raggiungere i 26 nodi di velocità massima.

L’idea di questo investimento è nata grazie all’amico e connazionale Rafa Nadal, già cliente storico del cantiere: “È stato Rafa a parlarmene, così ho iniziato a conoscere il brand”. Alcaraz entra così in un club esclusivo di sportivi legati a Sunreef, che al suo interno ha nomi come Fernando Alonso e Robert Lewandowski.