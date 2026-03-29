Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali

È accaduto prima dell’amichevole tra i padroni di casa e il Portogallo terminata 0-0: il match si è regolarmente disputato

Un tifoso messicano è morto allo stadio Azteca, prima dell’amichevole tra Messico e Portogallo terminata 0-0, a Città del Messico, dopo essere caduto da un anello superiore dell’edificio. Secondo quanto riferito dalla Segreteria per la Sicurezza dei Cittadini di Città del Messico, la persona era in stato di ebbrezza e ha tentato di scendere dal secondo al primo piano passando dall’esterno dei palchi, precipitando nel parcheggio dal palco VIP dello stadio messicano. Tutto in un giorno che doveva essere di festa: era infatti la giornata di riapertura dell’Azteca dopo anni di lavori in vista dei Mondiali 2026 che cominceranno a giugno e si svolgeranno tra Usa, Messico e Canada. E la gara d’apertura si giocherà proprio all’Azteca. In queste ore sta inoltre montando la polemica per cui la partita (0-0) sia stata giocata regolarmente nonostante l’accaduto. Secondo diverse testimonianze nessuno aveva capito cosa fosse successo.

Il tifoso è stato soccorso dal personale medico sul posto, ma è morto a causa delle ferite riportate. Testimoni presenti sul posto hanno riferito che il decesso è avvenuto quasi istantaneamente. Il personale di emergenza all’interno dell’edificio è intervenuto immediatamente per tentare di soccorrere il tifoso, ma non è riuscito a rianimarlo. Lo stadio Azteca (oggi Banorte) ha riaperto dopo oltre 20 mesi di lavori di ristrutturazione, proprio in una fase cruciale dell’anno, in quanto ospiterà anche la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2026. Presente nella struttura anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in visita per supervisionare i progressi in vista dei Mondiali.

“La Procura di Città del Messico (Fiscalía CDMX) esprime profondo rammarico per la morte di una persona avvenuta sabato 28 marzo all’interno dello stadio Banorte, prima dell’inizio dell’amichevole della nazionale messicana”, hanno successivamente confermato le autorità. “Inoltre, è in corso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dello stadio e dei suoi ingressi, nonché la raccolta delle testimonianze delle persone presenti sul posto, al fine di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità. Analogamente, è attualmente in corso la procedura autoptica prevista dalla legge per accertare con certezza la causa del decesso, nonché le condizioni fisiche dell’individuo al momento della caduta”.