Malore per Mircea Lucescu. Il ct della Romania ha accusato un malore durante la riunione tecnica, è svenuto ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. È accaduto oggi, 29 marzo, durante la riunione tecnica che ha preceduto l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Slovacchia. L’allenatore, che in Italia si ricorda soprattutto sulle panchine di Inter e Brescia, è svenuto davanti ai calciatori e a dare il primo soccorso è stato il suo assistente, Florin Constantinovici. Nei giorni scorsi Lucescu – alla vigilia della semifinale playoff poi persa contro la Turchia – aveva dichiarato: “Non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella qualificazione ai Mondiali. Non sono nella mia forma migliore, ma sono in debito con tutto quello che il calcio romeno mi ha dato”. Poi la sconfitta e adesso il malore durante la riunione tecnica.

I medici lo hanno stabilizzato e lo hanno poi trasportato in ospedale, dove al momento è ricoverato in condizioni stabili. Non un principio d’infarto come inizialmente si era ipotizzato, ma una sincope dovuta a stanchezza e stress, specificano i medici che hanno poi raccomandato al tecnico di evitare altro potenziale stress e di non partecipare all’amichevole in Slovacchia. Lucescu non sarà così in panchina in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima partita da allenatore. Contattato dall’agenzia di stampa rumena GSP, a telefono Lucescu ha poi dichiarato: “Ora mi sento bene, mi sono ripreso completamente, ma sto ancora facendo dei test, quindi sono ancora in ospedale“.

Successivamente la Federazione calcistica romena ha pubblicato una nota per fare chiarezza sulle condizioni e sulla dinamica dell’accaduto: “Federazione calcistica rumena desidera informare il pubblico e i rappresentanti dei media in merito all’incidente medico verificatosi oggi nel ritiro della nazionale rumena. Durante la riunione tecnica che ha preceduto l’ultimo allenamento prima della partenza per la Slovacchia, l’allenatore Mircea Lucescu si è sentito male. I primi soccorsi sono stati immediatamente prestati dai membri dello staff medico della nazionale, che gli hanno fornito il primo soccorso sul posto. In seguito alla chiamata al servizio di emergenza 112, due squadre SMURD si sono recate d’urgenza al centro di allenamento. Il tempestivo intervento del personale medico ha permesso di stabilizzare rapidamente le condizioni del tecnico. Al momento, le condizioni dell’allenatore sono stabili. Tuttavia, secondo i protocolli medici in vigore e per eliminare ogni rischio, Mircea Lucescu è stato trasportato in un ospedale della capitale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico. Vi forniremo ulteriori dettagli non appena emergeranno nuove informazioni”.