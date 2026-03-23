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Ultimo aggiornamento: 15:16

Lorenzo Mattia Berlusconi sale sul ring: terzo incontro vinto davanti a papà Pier Silvio

di Redazione Sport
A Sanremo ha battuto Tirdeus Kasemi, pugile toscano di origini albanesi, nel match under 17 categoria 55 kg
Lorenzo Mattia Berlusconi sale sul ring: terzo incontro vinto davanti a papà Pier Silvio
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Il ring del Casinò di Sanremo è diventato ancora una volta teatro di una prova di carattere di un giovanissimo boxeur dal cognome che non può passare inosservato. Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, ha battuto Tirdeus Kasemi, pugile toscano di origini albanesi, nel match under 17 categoria 55 kg. Il classe 2010, davanti al padre, ha ottenuto la vittoria ai punti, confermando così le ottime sensazioni anche nel suo terzo incontro a livello federale.

Quello di Berlusconi jr pare infatti un percorso in ascesa: dall’esordio federale a Savona a dicembre alla vittoria-lampo a Genova contro Simone Farinelli, match interrotto dopo una sola ripresa per un’epistassi dell’avversario. Con questa vittoria, Lorenzo Mattia Berlusconi consolida il suo cammino nella boxe giovanile italiana. Lo confermano anche le parole di Clemente Russo qualche settimana fa: “Molto intelligente, molto tecnico con una buona guardia. Se continua così, allenandosi con impegno può togliersi tante belle soddisfazioni”, aveva detto ai microfoni di Leggo il due volte argento olimpico.

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