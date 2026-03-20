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Ultimo aggiornamento: 11:44

Referendum, Francesca Albanese: “Difendere l’indipendenza della magistratura significa proteggere i nostri diritti fondamentali”

di Redazione Giustizia
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L'appello della relatrice Onu per il No al referendum sulla giustizia
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Non è una questione tecnica, è una questione di democrazia”. Con queste parole Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, interviene al Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra”, l’iniziativa promossa dal fronte del No al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

La giurista collega la difesa dell’indipendenza della magistratura italiana a un principio universale che l’Italia è tenuta a rispettare in quanto Stato membro delle Nazioni Unite. “Mesi fa – esordisce Albanese – la mia collega Margaret Satterthwaite, la relatrice speciale dell’Onu sull’indipendenza della magistratura e dell’avvocatura, ha espresso grande preoccupazione per la riforma costituzionale proposta dal governo italiano, che rischia di minare al cuore l’indipendenza della magistratura, esponendo giudici e pm a pressioni e a interferenze politiche”.

La relatrice Onu sottolinea come la posta in gioco superi i confini nazionali: “L’Italia è vincolata a garantire processi equi dinanzi a giudici indipendenti. Difendere questa indipendenza dei giudici significa difendere chi ha il compito di giudicare il potere senza dipendere dal potere e quindi significa proteggere noi stessi e i nostri diritti”.
E conclude con il suo appello: “È per questo che è necessario votare No al referendum sulla separazione delle carriere e sulla riforma del Csm”.

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A cura di Paolo Frosina
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