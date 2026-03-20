Al Napoli basta un gol su rimpallo di Scott McTominay per conquistare la quarta vittoria consecutiva e salire, almeno per una sera, al secondo posto in classifica. Gli azzurri vincono 1 a 0 a Cagliari e ora sono a sei punti dalla capolista Inter, impegnata domenica a Firenze contro la Fiorentina. Il Milan invece sabato in casa contro il Torino dovrà vincere per ritornare davanti. La squadra di Antonio Conte per la quarta volta vince con un solo gol di scarto. Per ora, però, il corto muso basta per coltivare nuove ambizioni, perfino di scudetto.

“Andiamo alla sosta con 3 punti, aspettando gli altri. Tre punti per la zona Champions, siamo stati straordinari in questi 7 mesi a rimanere nelle prime posizioni. Guardiamo a chi c’è davanti, ma non facciamo battute a vuoto, ci vuole poco ad essere risucchiati da chi sta dietro”, ha detto proprio Conte a Dazn dopo il match. Per una volta il tecnico del Napoli non si è nascosto: ” In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che anche altre squadre vogliono farlo. Nessuno però deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta davanti“.

A decidere la sfida della Unipol Domus è stato un gol lampo di McTominay al secondo minuto. Su cross da corner si è sviluppata una piccola mischia in area, Buongiorno ha lisciato il pallone che dopo una carambola è finito sul palo e poi è rimpallato due volte addosso allo scozzese, che alla fine senza neanche sapere bene come si è ritrovato da due passi la sfera da spingere in rete. Nel resto del match è successo poco o nulla, fino ai minuti conclusivi, quando il Cagliari ha provato ad alzare il baricentro, rendendosi pericoloso però solo in un paio di occasioni.

“E’ stato importante fare un clean sheet dopo 11 partite, oggi il Cagliari non ha mai tirato in porta. Abbiamo difeso bene tutti quanti: c’è stata grande applicazione e voglia. I ragazzi hanno percepito l’importanza della partita, anche se fatichiamo un po’ a concretizzare”, ha analizzato sempre Conte. Che comunque non considera finita l’emergenza infortuni: “Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%. Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin De Bruyne. Lobotka ha faticato un pochino, dobbiamo recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile”. Intanto, però, il Napoli ha portato a casa altri 3 punti preziosi.