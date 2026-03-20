“Stavo andando alla Juve, poi i medici scoprirono un problema. Fu un colpo durissimo”: la rivelazione di Bonny

“Vorrei rivivere la serata più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Chateauroux per la Juventus“. A parlare è Ange–Yoan Bonny, attaccante 23enne dell’Inter, arrivato dal Parma nel corso dell’estate 2025. Il percorso italiano di Bonny è noto a tutti: prima al Parma – comprese le tre annate in Serie B – poi all’Inter dopo un’ottima stagione in Serie A proprio con Cristian Chivu. Ma la sua carriera italiana sarebbe potuta essere differente. Non all’Inter, ma alla Juventus, nel 2020. A raccontarlo è stato proprio Bonny nel corso di un’intervista a L’Équipe: “Potevo andare alla Juve. Stavo per firmare. Ma durante le visite i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro giocare a calcio sarebbe stato complicato. Sono passato dal trasferirmi alla Juventus al niente. Stavo male e i miei amici stavano male quanto me: ho capito su chi potevo contare“, ha raccontato Bonny.

Poi però è rimasto alla Chateuroux, in Ligue 2, prima di essere scoperto dal Parma nel 2021, a 18 anni. Tre anni di Serie B e poi l’unica stagione in Serie A con la maglia dei ducali, dove ha segnato 6 gol, attirando su di sé l’attenzione di diversi club. Ad avere la meglio è stata l’Inter: “Quando ho firmato per l’Inter l’ho annunciato a tutti nello stesso parcheggio dove ci trovavamo e dove diedi loro anche quella brutta notizia“. Un passato che sarebbe potuto essere alla Juventus, un presente in nerazzurro. Bonny è anche un tifoso dell’Inter, come dimostra una foto da bambino postata sui social negli scorsi mesi: “La mia prima maglia fu quella dell’Inter, perché c’era Samuel Eto’o”.