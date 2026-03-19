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Ultimo aggiornamento: 19:10

“Ho sentito dire ‘prima di Indian Wells non aveva vinto tornei’. Ma ne aveva giocati due, fermatevi!”: Roddick sbotta e difende Sinner

di Redazione Sport
L'ex tennista americano - nel corso del suo podcast - ha parlato del rendimento dell'altoatesino in questo inizio di 2026: "Non c'è niente che non vada in lui"
“Ho sentito dire ‘prima di Indian Wells non aveva vinto tornei’. Ma ne aveva giocati due, fermatevi!”: Roddick sbotta e difende Sinner
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“Voglio analizzare il tema Sinner e insistere sul fatto che dopo due o tre anni di partite, quando perde contro il tennista più vincente di tutti i tempi e un’altra partita a caso, ci chiediamo: ‘Ohhh, è in crisi?‘. Fermatevi, fermatevi!”. A parlare è Andy Roddick, nel corso del suo ormai noto podcast “Serve with Andy”, in programma su Youtube. L’ex tennista Usa ha parlato di Jannik Sinner e del suo momento dopo la vittoria in finale a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Una vittoria che ha consentito all’altoatesino di vincere il primo torneo del 2026.

“Non c’è niente che non vada in Jannik Sinner. Lo abbiamo detto la scorsa settimana e lo diremo anche in questa, ma lo direte anche per Alcaraz. Ho letto da qualche parte che non aveva vinto nessun torneo nel 2026 prima di Indian Wells. Ma ne aveva giocati due, siamo a marzo“, sbotta Roddick, sottolineando che non c’era nessun caso Sinner. Si è parlato infatti di un Sinner in crisi, che aveva perso motivazioni e gamba, oltre che potenza. L’azzurro ha risposto sul campo: tornando a macinare risultati e vincendo a Indian Wells senza troppi problemi in finale contro un Medvedev in gran forma.

Il 2026 di Sinner non era iniziato benissimo. Il numero 2 al mondo aveva perso inaspettatamente in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open e poi ai quarti di finale a Doha, in un Atpo 500, contro Jakub Mensik destando preoccupazioni agli appassionati e ai tifosi. Le risposte che tutti si aspettavano sono arrivate a Indian Wells, dove Sinner ha “schiacciato” gli avversari e ha vinto per la prima volta nel torneo nella sua carriera. Ora cerca il bis a Miami. È un periodo in cui l’azzurro può spingere al massimo e conquistare più punti possibili, considerando che nel 2025 di questi tempi era stato sospeso dalla Wada per il caso Clostebol e dunque fino agli Internazionali d’Italia non avrà punti da difendere. È l’occasione perfetta per riavvicinarsi alla testa del ranking.

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