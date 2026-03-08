La giovane promessa Bustamante ucciso con due proiettili al petto: calcio in Cile sotto choc

Quattro uomini lo avrebbero trascinato davanti ad un ospedale per poi fuggire e andare via rapidamente senza lasciare traccia e spiegazioni su quanto accaduto

Il calcio in Cile è sotto choc: è morto Tomas Bustamante Carriel, giovane promessa cilena uccisa a soli 19 anni in una sparatoria ancora di cui si sa veramente poco. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il calciatore è stato colpito al petto da due proiettili. Subito dopo, quattro uomini lo avrebbero trascinato davanti ad un ospedale per poi fuggire e andare via rapidamente senza lasciare traccia e spiegazioni su quanto accaduto. L’équipe medica dell’ospedale ha subito tentato di salvarlo, ma le ferite d’arma da fuoco sul petto si sono rivelate troppo gravi e il ragazzo è morto poco dopo il ricovero.

Tutto è accaduto nella zona di Coihueco, in Cile. Dopo l’allarme, Bustamante è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Chillán: qui i dottori hanno provato a rianimarlo senza però riuscirci. Intanto gli investigatori hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica della sparatoria. Durante i rilievi sono stati scoperti segni di colpi d’arma da fuoco su un’auto e su un’abitazione nelle vicinanze dell’omicidio, elementi che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto. La polizia ha già fermato una persona con l’accusa di omicidio.

Bustamante era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio in Cile. È cresciuto nelle giovanili del Ñublense, ma era stato anche nel settore giovanile dell’Huachipato prima di cominciare la sua carriera tra i professionisti. Nel 2025 aveva giocato in prestito al Brujas de Salamanca, club di terza divisione cilena.

Dopo la notizia della sua morte, il club ha pubblicato un post di cordoglio sui social in cui si legge. “Siamo profondamente addolorati per la tua scomparsa, Tomy. Preferiamo ricordarti con la gioia che portavi ogni giorno nel nostro club”, si legge nella nota della società.