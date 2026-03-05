Il mondo FQ

Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma degli italiani | Date, orari e dove vedere in tv

di Redazione Sport
L'azzurro cerca riscatto dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e ai quarti a Doha. Gli altri azzurri in campo sono Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini, Arnaldi e Maestrelli
“La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l’anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo”. Tornare a convincere per scrollarsi di dosso due mesi complicati in questo inizio di 2026. Jannik Sinner torna in campo e lo fa a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L’azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno del torneo americano, dopo il bye al primo turno. Tra i due non ci sono precedenti.

Sinner è reduce dalla sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open e da quella ai quarti contro Jakub Mensik a Doha. L’altoatesino deve quindi ripartire e ritrovare una condizione psicofisica che lo scorso anno lo ha portato ai vertici per un largo periodo. Adesso sarà infatti un momento favorevole anche per quanto riguarda il ranking: a Indian Wells – e così fino a maggio, fino agli Internazionali d’Italia – Sinner non dovrà difendere punti visto che lo scorso anno di questi tempi era stato sospeso per tre mesi per il caso Clostebol. Sinner non sarà però l’unico italiano a scendere in campo tra venerdì e sabato. Nella notte tra giovedì e venerdì infatti scenderanno infatti in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli contro Hijikata, mentre nella notte italiana successiva toccherà a Matteo Berrettini (che ha vinto al primo turno), Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e appunto Jannik Sinner.

Dove vedere Sinner-Svrcina in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, in programma nella notte tra venerdì e sabato, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now.

Indian Wells, gli italiani in campo

Saranno sei gli italiani impegnati a Indian Wells tra primo e secondo turno. Nella notte tra giovedì e venerdì – non prima delle 2 – scenderanno in campo Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi. Il primo (unico azzurro che arriva dalle qualificazioni) sfiderà Rinky Hijikata nel primo turno, mentre Arnaldi affronterà McDonald, anche lui qualificato. A distanza di 24 ore toccherà ai big italiani: Jannik Sinner se la vedrà con il qualificato Dalibro Srvcina, mentre Matteo Berrettini – dopo aver sconfitto Adrien Mannarino all’esordio – adesso sfiderà Alexander Zverev in un secondo turno già complicatissimo. Anche Lorenzo Musetti tornerà in campo dopo i problemi fisici contro Marton Fucsovics, mentre Flavio Cobolli (testa di serie numero 15) sfiderà Miomir Kecmanovic. Luciano Darderi attende invece il vincente della sfida tra Maestrelli e Hijikata. Possibile derby italiano quindi al secondo turno.

  • Ore 02:00 di venerdì 6 marzo

Francesco Maestrelli [Q] – Rinky Hijikata [Q]
Matteo Arnaldi – Mackenzie McDonald [Q]

  • Notte tra venerdì e sabato 7 marzo

Jannik Sinner [2] – Dalibor Svrcina [Q]
 Matteo Berrettini – Alexander Zverev [4]
Flavio Cobolli [15] – Miomir Kecmanovic
Lorenzo Musetti [5] – Marton Fucsovics

