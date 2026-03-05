“Come su una sedia elettrica”: le vibrazioni preoccupano l’Aston Martin, rischio di danni permanenti alle mani dei piloti

A lanciare l'allarme è Adrian Newey, progettista e team principal della macchina: "Penso che non abbia senso non essere aperti e onesti”

Siamo nella settimana dell’inizio del Mondiale di Formula 1 e l’Aston Martin continua a suscitare diversi dubbi e perplessità. Dubbi riportati nelle scorse settimane da esperti e testate varie e confermati adesso anche dalla stessa scuderia. A lanciare l’allarme è Adrian Newey, progettista e team principal della macchina, che ha parlato di alcune vibrazioni derivanti dalla power unit che preoccupano e non poco: “Quelle vibrazioni si trasmettono alle dita dei piloti, Alonso pensa di non poter fare più di 25 giri di fila prima di rischiare di danneggiarsi le mani in modo permanente. Stroll pensa di non poter fare più di 15 giri prima di arrivare a quel limite”.

Secondo quanto spiegato da Newey nelle dichiarazioni di giovedì a Melbourne, le vibrazioni si trasmettono dal motore al telaio e arrivano alle dita dei piloti attraverso lo sterzo. “Penso che non abbia senso non essere aperti e onesti”, ha dichiarato lo stesso team principal parlando della problematica in questione. Fernando Alonso ha confermato il problema, ma smentendolo parzialmente, sempre durante le dichiarazioni del giovedì: “Voglio essere chiaro, non è un qualcosa di doloroso. Non è difficile controllare l’auto. L’adrenalina è molto più forte di qualsiasi fastidio. Se fossimo in lotta per la vittoria, potremmo stare tre o quattro ore in macchina. Sicuramente queste vibrazioni sono insolite e non dovrebbero esserci”, ha dichiarato lo spagnolo.

Una situazione insolita per una monoposto in Formula 1. Situazione che rende inevitabilmente anomala e preoccupante la vigilia dell’Aston. Così come anomale sono le dichiarazioni di Lance Stroll, altro pilota della scuderia. Il suo paragone per spiegare le vibrazioni è abbastanza forte: “Non so come dare l’idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia così lontano. È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell’auto”.