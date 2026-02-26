“Ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto”: il messaggio di McGrath

Lo sciatore norvegese aveva mollato tutto e si era sdraiato sulla neve in mezzo al nulla dopo la caduta nella seconda manche di slalom: nella prima era in testa

“Ho passato l’ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo trascorso lontano dai miei cari e tutta la pressione che ne deriva. Vincere gare o medaglie? No. Vuoi diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No”. Comincia così un post Instagram di Atle Lie McGrath. Per intenderci: lo sciatore che dopo esser caduto nella seconda manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano–Cortina ha mollato tutto ed è andato a passeggiare nel bosco, per poi sedersi in mezzo al nulla nella neve in preda alla delusione. “Lo faccio perché mi fa sentire qualcosa. Ho provato quasi tutte le emozioni nelle ultime settimane. Dolore, rabbia, delusione, felicità, orgoglio”.

“Beh sì, sono triste, ma allo stesso tempo sono davvero felice che qualcosa possa farmi sentire così triste. Mi fa sentire vivo, sai, mi fa sentire umano – prosegue McGrath nel suo post -. L’unico modo in cui potrei sentirmi così triste ora è se avessi provato qualcosa di veramente bello prima. Quindi devo prendere il male con il bene. Immagino che quello che sento sia come una bellissima tristezza”, ha proseguito poi citando Butters in South Park.

McGrath era infatti primo dopo la prima manche di slalom, ma successivamente ha inforcato. In un attimo ha visto tutto sgretolarsi, mentre al suo fianco i tecnici svizzeri già esultavano per l’oro conquistato da Meillard. Il norvegese ha sentito il peso del mondo crollargli addosso. Prima ha lanciato le racchette. Poi si è fermato a bordo pista, si è tolto gli sci ed è passato oltre le reti rosse che delimitano il tracciato. Ha iniziato a camminare in mezzo alla neve fresca, tutto solo. Poi si è sdraiato sulla neve in lacrime.

“Detto questo, ora sto meglio e soprattutto grazie a ognuno di voi che ha pensato a me. È stato travolgente vedere tutto il sostegno e ho anche trovato molta forza vedendo che così tante persone si sono sentite come me nella vita. A tutti coloro che stanno attraversando un periodo brutto in questo momento mando tutto il mio amore e la mia forza. E ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto. Mi ha fatto sentire molto meglio”, ha concluso lo sciatore norvegese.