Separazione delle carriere, il sottosegretario Fazzolari: “In Russia non c’è, Putin sicuramente voterebbe no”

di Giacomo Salvini
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha partecipato a un convegno sui quattro anni della guerra in Ucraina e sulle fake news di Mosca. E non ha risparmiato una stoccata a Vannacci: “Chi è contro gli aiuti a Kiev si autoesclude dalla coalizione”
Una battuta. Che però rende bene l’idea che ha il governo del prossimo referendum sulla giustizia. A domanda provocatoria dei cronisti a margine del convegno a Palazzo Giustiniani sulle fake news di Mosca nella guerra in Ucraina, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni, dice: “Beh in Russia non mi risulta che ci sia la separazione delle carriere. Putin sicuramente voterebbe no”.

A proposito del sostegno del governo all’Ucraina, Fazzolari aggiunge parlando di Roberto Vannacci: “Chi è contro gli aiuti a Kiev si autoesclude dalla coalizione. Il programma del centrodestra è chiaro”. Un messaggio chiaro al nuovo leader di Futuro Nazionale, ex vicesegretario della Lega, che ha fatto votare contro il nuovo decreto sugli aiuti militari all’Ucraina alla Camera.

Fazzolari ha parlato a margine del convegno al Senato dal titolo: “4 anni di lotta per la libertà. Il fallimento strategico della Russia e il risorgimento ucraino”. Al convegno, oltre a Fazzolari, partecipa anche il presidente del Copasir del Pd Lorenzo Guerini.

A cura di Paolo Frosina
