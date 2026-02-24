Separazione delle carriere, il sottosegretario Fazzolari: “In Russia non c’è, Putin sicuramente voterebbe no”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha partecipato a un convegno sui quattro anni della guerra in Ucraina e sulle fake news di Mosca. E non ha risparmiato una stoccata a Vannacci: “Chi è contro gli aiuti a Kiev si autoesclude dalla coalizione”