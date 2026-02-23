Urla e sbraita per il rigore negato al Napoli, la moglie lo accoltella: arrestata per violenza domestica

Il marito stava seguendo in tv l'incontro con l'Atalanta. La donna, 35 anni, credeva che parolacce e insulti fossero rivolti a lei: dopo una lite, ha iniziato a lanciargli dei coltelli. Il 40enne è ricoverato in ospedale in condizioni non gravi

Doveva essere un pomeriggio di calcio davanti alla televisione, tra tensione sportiva e polemiche arbitrali. Si è trasformato invece in un episodio di violenza culminato con un arresto. È accaduto domenica a Capodimonte, durante la partita Atalanta-Napoli, segnata dalle solite polemiche arbitrali dei partenopei per un presunto rigore negato e decisioni al Var che hanno fatto discutere.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 40 anni stava seguendo l’incontro in tv quando, esasperato per un episodio arbitrale, nello specifico il rigore prima fischiato in campo a Hojlund e poi revocato al Var perché Hien non commette alcun fallo, ha iniziato a urlare e a pronunciare parolacce. La moglie, 35 anni, convinta che quegli insulti fossero rivolti a lei, avrebbe reagito minacciandolo: gli avrebbe intimato di andare via, altrimenti lo avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la situazione è degenerata.

La donna ha prima lanciato contro il marito un paio di forbici, poi ha afferrato un coltello da cucina tentando di colpirlo al fianco sinistro e successivamente al lato destro. Ferito e sanguinante, il 40enne è riuscito a chiamare il 112 e poi il 118. Durante la telefonata, però, la 35enne avrebbe continuato a scagliare altri coltelli contro di lui: uno è rimasto conficcato nel muro, dove i carabinieri della stazione di Capodimonte lo hanno trovato al loro arrivo.

La donna è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è stata trasferita in carcere. È stata inoltre denunciata per porto di coltello: nella sua borsa i militari hanno rinvenuto altre tre lame, tra cui un apriostriche. Il marito è ricoverato all’ospedale del Mare. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.