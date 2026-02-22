Il mondo FQ

Assaggia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a Padova

Da mesi l’uomo entrava nel punto vendita e consumava la parte finale delle forme esposte, lasciando i prodotti danneggiati sugli scaffali
Dietro agli assaggi sfuggenti non c’era un topo ma un uomo di circa 70 anni, che è stato sorpreso a mangiare di nascosto le punte dei formaggi esposti sul bancone di un supermercato della zona Palestro di Padova. Da mesi il pensionato aveva preso l’abitudine di prendere spicchi di Parmigiano, Grana Padano e altri formaggi a pasta dura, mordicchiandone la punta e poi riponendo il pezzo “rosicchiato” nei banchi frigo come se nulla fosse.

I dipendenti del negozio, insospettiti dalle continue perdite stimate tra i dieci e i quindici euro per ogni pezzo rovinato dai morsi in bella vista, hanno fatto fare degli approfondimenti con appostamenti e l’intervento di personale in borghese. E così un pomeriggio l’uomo è stato colto in flagrante davanti al banco dei latticini mentre stava mordicchiando un altro pezzo di formaggio. Secondo la descrizione diffusa ha i capelli bianchi e portava occhiali scuri e cappellino. Una volta colto sul fatto avrebbe reagito estraendo il portafoglio e pagando per la prima volta il formaggio consumato direttamente sul posto.

Secondo la ricostruzione del quotidiano locale Il Mattino, in alcuni casi l’assaggiatore seriale sarebbe riuscito a consumare oltre tre etti di formaggio a colpo. Nonostante la scoperta, non è stato possibile quantificare con precisione l’ammontare complessivo dei danni subiti dal supermercato nei mesi precedenti, ma con l’identità del responsabile ormai nota, il personale spera di non dover più fronteggiare “scorpacciate” del genere.

