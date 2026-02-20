Rapina dal valore di 60 mila euro in pieno giorno alla gioielleria Stroili nel centro commerciale Torresina, a Roma. Erano da poco passate le 13:30 di mercoledì 18 febbraio, quando una banda di quattro rapinatori ha sorpreso i dipendenti di Stroili Oro, per poi scappare con la refurtiva.

I quattro, a volto coperto e armati di mazze ed estintori, sono entrati nella galleria commerciale che si trova in via Andrea Barbato, per poi entrare nello store di Stroili Oro: hanno minacciato i dipendenti e hanno spaccato le vetrine, rubando oro, gioielli e monili. Il bottino ammonterebbe a circa 60 mila euro. I commercianti, ancora scossi dall’accaduto, hanno richiesto l’intervento del 112 e hanno sporto denuncia, dopo aver fornito una testimonianza. Quanto successo al centro commerciale Torresina non è un fatto isolato: questa è infatti la terza rapina in pochi anni. Inoltre proprio il negozio Stroili aveva già subito altre due rapine, una nel giugno del 2019 e un’altra nell’aprile dello scorso anno. In quest’ultimo caso, era stata riconosciuta colpevole la Banda della Maserati, attiva nella zona con diversi furti e rapine.

Foto d’archivio