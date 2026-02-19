Polemiche durante la sfida tra Repubblica Ceca e Canada nei quarti del torneo maschile di hockey su ghiaccio, disputata alla Santa Giulia Ice Hockey Arena. A far discutere è stato il gol del momentaneo 3-2 segnato dalla nazionale dell’Europa dell’Est, realizzato in una situazione irregolare che non è sfuggita ai social. Ed è incredibile che non se ne siano accorti gli arbitri. A meno di otto minuti dalla conclusione del terzo periodo, la Repubblica Ceca è tornata avanti grazie alla rete di Ondrej Palat. Ma, al momento del gol, sul ghiaccio erano presenti otto giocatori cechi, due in più rispetto al limite consentito di cinque uomini di movimento più il portiere. L’infrazione non è stata rilevata dagli arbitri, che hanno convalidato il gol tra le proteste.

Secondo il regolamento, in un caso simile la rete va annullata e dovrebbe essere assegnato uno shoot–out alla squadra avversaria. Nonostante la svista arbitrale, il Canada – sulla carta favoritissima per la vittoria contro la Repubblica Ceca e in generale assoluta favorita per la vittoria finale insieme agli Usa – è riuscita a reagire: il pareggio è arrivato a meno di quattro minuti dalla sirena finale con Nick Suzuki. La formazione nordamericana ha poi completato la rimonta nei tempi supplementari, trovando il gol decisivo dopo appena un minuto grazie a Mitch Marner, spegnendo così le polemiche legate all’episodio precedente. Ma è un caso che continua a far parlare di sé e soprattutto che avrebbe fatto discutere parecchio in caso di successo della Repubblica Ceca, che già di per sé sarebbe stato un trionfo storico.