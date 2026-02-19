Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 16:59

Incredibile nell’hockey su ghiaccio: la Repubblica Ceca segna con due giocatori in più in campo. Gli arbitri convalidano

di Redazione Sport
Nel match contro il forte Canada, la selezione europea ha schierato contemporaneamente otto effettivi totali. Poi però ha subito la rimonta
Incredibile nell’hockey su ghiaccio: la Repubblica Ceca segna con due giocatori in più in campo. Gli arbitri convalidano
Icona dei commenti Commenti

Polemiche durante la sfida tra Repubblica Ceca e Canada nei quarti del torneo maschile di hockey su ghiaccio, disputata alla Santa Giulia Ice Hockey Arena. A far discutere è stato il gol del momentaneo 3-2 segnato dalla nazionale dell’Europa dell’Est, realizzato in una situazione irregolare che non è sfuggita ai social. Ed è incredibile che non se ne siano accorti gli arbitri. A meno di otto minuti dalla conclusione del terzo periodo, la Repubblica Ceca è tornata avanti grazie alla rete di Ondrej Palat. Ma, al momento del gol, sul ghiaccio erano presenti otto giocatori cechi, due in più rispetto al limite consentito di cinque uomini di movimento più il portiere. L’infrazione non è stata rilevata dagli arbitri, che hanno convalidato il gol tra le proteste.

Secondo il regolamento, in un caso simile la rete va annullata e dovrebbe essere assegnato uno shootout alla squadra avversaria. Nonostante la svista arbitrale, il Canada – sulla carta favoritissima per la vittoria contro la Repubblica Ceca e in generale assoluta favorita per la vittoria finale insieme agli Usa – è riuscita a reagire: il pareggio è arrivato a meno di quattro minuti dalla sirena finale con Nick Suzuki. La formazione nordamericana ha poi completato la rimonta nei tempi supplementari, trovando il gol decisivo dopo appena un minuto grazie a Mitch Marner, spegnendo così le polemiche legate all’episodio precedente. Ma è un caso che continua a far parlare di sé e soprattutto che avrebbe fatto discutere parecchio in caso di successo della Repubblica Ceca, che già di per sé sarebbe stato un trionfo storico.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione