Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 del mattino, nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto comunica la polizia cantonale alcune persone sono rimaste ferite. “La causa del deragliamento è stata la caduta di una valanga“, riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs).

Il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Briga e l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone.