Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 9:24

Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: diversi feriti. “A bordo c’erano circa 80 persone”

di Redazione Esteri
Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: diversi feriti. “A bordo c’erano circa 80 persone”
Icona dei commenti Commenti

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 del mattino, nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto comunica la polizia cantonale alcune persone sono rimaste ferite. “La causa del deragliamento è stata la caduta di una valanga“, riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs).

Il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Briga e l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione