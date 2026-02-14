“Lucas, bravo!”. Dall’altra parte del telefono c’è Alberto Tomba, una leggenda dello sci. Per Lucas Pinheiro Braathen – oro nel gigante maschile – è stata una giornata storica: primo oro in carriera alle Olimpiadi, prima medaglia in assoluto per il Brasile e in generale per il Sud America. A rendere questa giornata ancora più emozionante è stata la chiamata di Alberto Tomba, che ha voluto complimentarsi con lui. Tomba, oro olimpico di specialità a Calgary 1988 e ad Albertville 1992, uno dei più grandi specialisti di sempre, era stato accostato spesso a Braathen nei giorni scorsi. “Ciao fratello mio, come stai?”, ha esordito Pinheiro Braathen. “Congratulazioni, Lucas!“, ha risposto Tomba. “Una medaglia d’oro per il Brasile! Ci stai credendo?”, “No, non ce la faccio“, ribatte ancora il brasiliano. Infine Tomba: “Stai piangendo come me”, “Grazie mille leggenda“, chiude Pinheiro Braathen, in preda all’emozione e alle lacrime. Un altro motivo per rendere questo giorno indimenticabile.

