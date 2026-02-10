Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi martedì 10 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Si parte con la combinata a squadre femminile, ma la grande attesa è per il debutto dello short track con la staffetta mista. Poi Pellegrino nella sprint e Giacomel nell'individuale di biathlon. Infine il curling: Mosaner-Constantini a caccia del bis

Archiviata una giornata a secco di medaglie, l’Italia torna a sperare in tanti podi nel quarto giorno di gare a Milano Cortina 2026. Si comincia con la combinata a squadre femminile. Ma la prima gioia potrebbe arrivare dallo short track, con lo squadrone azzurro impegnato nella staffetta mista. Ci sono i fratelli Sighel, c’è Arianna Fontana a caccia della dodicesima medaglia olimpica. Attenzione anche a un altro portabandiera, Federico Pellegrino, impegnato nella sua sprint. Non è finita qui: Tommaso Giacomel parte tra i favoriti nell’individuale di biathlon. E per chiudere in bellezza c’è il curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini a caccia del bis dopo Pechino.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi martedì 10 febbraio | Il programma completo

ore 09:15 Sci di fondo – Sprint donne, qualificazione: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno

ore 09:15 Sci di fondo – Sprint uomini, qualificazione: Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

ore 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre donne, discesa libera: Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

ore 10:30 Short track – 500m donne, batterie: Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel

ore 11:08 Short track – 1000m uomini, batterie: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 11:45 Sci di fondo – Sprint donne, quarti di finale: ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno

ore 11:53 Short track – Staffetta mista, quarti: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:15 Sci di fondo – Sprint uomini, quarti di finale: ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

ore 12:23 Short track – Staffetta mista, semifinali: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:45 Sci di fondo – Sprint donne, semifinale: ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno

ore 12:48 Short track – Staffetta mista, finale B: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:56 Short track – Staffetta mista, finale A: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:57 Sci di fondo – Sprint uomini, semifinale: ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

ore 13:13 Sci di fondo – Sprint donne, finale: ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno

ore 13:25 Sci di fondo – Sprint uomini, finale: ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

ore 13:30 Biathlon – Individuale 20 km uomini: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni

ore 14:00 Sci alpino – Combinata a squadre donne, slalom speciale: Giada D’Antonio, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

ore 14:05 Curling – Doppio misto, finale per il bronzo: ev. Stefania Constantini, Amos Mosaner

ore 14:15 Sci acrobatico – Gobbe donne, qualificazione 1: Manuela Passaretta

ore 16:40 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare donne: Italia-Germania

ore 17:00 Slittino – Singolo donne, manche 3: Sandra Robatscher, Verena Hofer

ore 18:30 Pattinaggio di figura – Singolo uomini, programma corto: Daniel Grassl, Matteo Rizzo

ore 18:34 Slittino – Singolo donne, manche 4: Sandra Robatscher, Verena Hofer

ore 18:45 Salto con gli sci – Squadra Mista: Annika Sieff, Martina Zanitzer



Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.