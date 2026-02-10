“Quella donna mi ha sferrato un pugno in faccia, mi ha insultata, minacciata di morte, nei suoi occhi ho visto una furia rabbiosa”. La persona aggredita, ancora scossa e dolorante, racconta con queste parole a Il Messaggero quello che ha subito. La dinamica ricorda quella dell’aggressione alla mamma in bici con il figlioletto, avvenuta il 2 febbraio a San Lorenzo. La storia è la stessa, ma stavolta a Torpignattara, a Roma.

“Ero uscita per portare a spasso il mio cagnolino, erano le 16 di giovedì scorso e in un attimo sono stata scaraventata in un incubo”. La donna, 47 anni, mamma di due bambine, stava camminando su via Bartolomeo Malfatti, una via privata a uso pubblico dove da mesi ormai si sono accampate le persone allontanate dall’ex Borghetto degli Artigiani, sgomberato tempo fa, bonificato, e dove sono in corso lavori per trasformarlo in un parco pubblico. “Ho visto tre persone, ho lanciato solo uno sguardo e quella donna vestita di nero, con il cappuccio, ha iniziato a insultarmi, poi, subito, il pugno” racconta la vittima. “Insieme a lei c’era un uomo dell’Est completamente ubriaco e un asiatico, un rider del food delivery”. La donna si lascia andare poi a un duro sfogo: “Tutti sanno che in questa zona i pusher si travestono da rider, tutti sanno che si spaccia su questa strada e nell’area verde confinante con l’ex Borghetto, occupata da baracche e camper”.

“Ho combattuto, ho provato a respingerla mentre tentava di colpirmi ancora, gridavo, ma nessuno mi ha aiutata, non riuscivo a scappare, ad allontanarmi da loro, mi sentivo braccata”. Spiega che l’incubo è durato 40 minuti. “Solo quando sono riuscita ad arrivare alla fine della strada, verso piazza Malatesta, sono stata aiutata da alcuni abitanti e commercianti”. La vittima ha poi atteso l’arrivo delle forze dell’ordine dentro un negozio. Il referto dell’ospedale parla di setto nasale e uno zigomo fratturati, 30 i giorni di prognosi. “Ora – dice – ho paura per me e per le mie figlie: voglio che siano presi il prima possibile, in quella via ci sono le telecamere”.

Il comitato Ex Borghetto degli Artigiani ha dichiarato: “Questo episodio non è un fatto isolato; da oltre tre anni via Malfatti versa in una condizione di grave degrado e insicurezza più volte segnalata. – spiega – Spacciano e consumano droga, si registrano atti vandalici contro le auto, ci sono giacigli in strada. Il 25 dicembre è deceduta una persona in condizioni di marginalità che si era accampata lì: purtroppo quando una situazione di degrado viene tollerata per anni, il rischio di episodi violenti diventa concreto e prevedibile”.