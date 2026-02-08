Nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, una 26enne e una 20enne della provincia barese sono morte in due diversi schianti

Due auto e due storie diverse, stessa tragica sorte. Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio sulle strade della provincia di Bari si sono verificati due tremendi incidenti dalle dinamiche simili. Due ragazze sono morte e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Il primo incidente è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano: una giovane 26enne del posto stava viaggiando a bordo di un’auto quando il veicolo si è schiantato contro un albero e la ragazza è morta sul colpo. Nell’impatto, il motore si è staccato dalla macchina ed è stato scaraventato a decine di metri.

L’incidente – su cui le forze dell’ordine stanno indagando- ha coinvolto tre persone, tra cui un minore di appena sette anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno estratto dalle lamiere il corpo della 26enne e le altre vittime. Il personale del 118 ha portato i feriti in ospedale, tutti in codice rosso: il piccolo è stato portato al Policlinico di Bari, il secondo all’ospedale Di Venere e l’ultimo a Monopoli.

Il secondo episodio riguarda un incidente avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, dove una ventenne è morta dopo lo sbandamento della sua auto. Per cause ancora da accertare, durante una curva il veicolo è uscito di strada ed è finito, anche in questo caso, contro un albero, senza coinvolgere altre persone. C’è stato l’intervento dei soccorsi ma la conducente è morta sul colpo.

Foto d’archivio