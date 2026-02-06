Il mondo FQ

Cronaca

Opinioni dal Blog

Ultimo aggiornamento: 17:59

Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria?

Domenico De Felice
Domenico De Felice
Medico, opinionista di sanità
Per il 24/3 l’Associazione sereniesempreuniti, di cui sono consigliere, aveva organizzato una celebrazione in Santa Maria Maggiore a Roma. Evento cancellato con uno scarno comunicato
Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria?
Icona dei commenti Commenti

Il 18 marzo prossimo è il quinto anniversario della giornata nazionale della memoria delle vittime del Covid. Venne istituita dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020 e dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2021. Il testo di legge riporta l’indicazione di momenti commemorativi di diversa natura quali un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale da parte della Rai o iniziative didattiche nelle scuole.

Quest’anno l’Associazione sereniesempreuniti, di cui sono consigliere, aveva organizzato, una messa alle ore 18 presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. La comunicazione viene diffusa tramite alcuni giornali, fra i quali Avvenire, vengono inviate centinaia di mail a tutti i sindaci ed i parroci della bergamasca per fare da megafono. Molti si stavano organizzando in gruppi o in solitario con agenzie di viaggio che avevano accettato di proporre tariffe vantaggiose per l’evento. Tutto appariva come una grande manifestazione popolare di ricordo ma a qualcuno deve aver dato disturbo.

Arriva un comunicato molto scarno della Fondazione Età Grande, fra le organizzatrici della funzione religiosa, che informa, solo con un audio e nemmeno rispondendo alla nostra Pec, che per “motivi istituzionali” viene cancellata la Santa Messa del 18 marzo prossimo. Se digitate, ChatGPT risponde: “La Fondazione Età Grande si ispira a valori cristiani ed evangelici, soprattutto verso le persone fragili e bisognose, ponendo l’anziano al centro della riflessione sociale sia come soggetto da tutelare sia come portatore di saggezza e memoria”.

Allora delle due l’una o dice balle ChatGPT o, peggio, dicono un sacco di balle sul sito della Fondazione. O forse ancora, visto che la commemorazione riguarda persone morte, non interessa più a nessuno a cominciare da chi si erge sugli altari che disonora! Un vero e proprio scandalo di cui tutti devono sapere.

Ma secondo me la vera verità è un’altra. La nostra Associazione disturba, come io ho assistito in diretta quando sono stato testimone a Roma, in Commissione bicamerale Covid, in presenza dell’ex Presidente del Consiglio “Giuseppi” Conte.

O, peggio, che forse una commemorazione vicina al 24 marzo dove si svolgerà, sempre a Roma, l’udienza preliminare del cosiddetto processo ‘Covid’, che vede al banco degli imputati quattro ex dirigenti della Direzione generale di Prevenzione per il mancato adeguamento del piano pandemico, ancor di più disturba ai piani alti della politica a cui anche il Vaticano deve “obbedire”?

Roma Caput Mundi all’epoca dell’Impero romano. Oggi caput pactum. Si lavano le mani.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione