Ultima contro ultima, scelte drastiche e aria di disperazione. In fondo alla classifica di Serie A, Hellas Verona e Pisa provano a scuotere una stagione che fin qui ha restituito più segnali negativi che speranze concrete. Entrambe appaiate a quota 14 punti, lontane quattro lunghezze dalla zona salvezza, le due squadre sembrano chiamate a un’impresa complicata anche alla luce di rose che, per qualità e profondità, appaiono poco attrezzate per una rimonta.

L’ultima notizia arriva da Verona: l’Hellas ha deciso ufficialmente di cambiare rotta esonerando Paolo Zanetti dopo una serie di prestazioni giudicate allarmanti. Le sconfitte contro Udinese e Cagliari hanno mostrato una squadra smarrita e priva di reazione, spingendo la società a interrompere il rapporto con il tecnico. In attesa di un nuovo allenatore, la guida della squadra è stata affidata temporaneamente a Paolo Sammarco, tecnico della Primavera. Tra i profili valutati per la successione spicca quello di Roberto D’Aversa, allenatore esperto di lotte salvezza, mentre resta libero anche Marco Giampaolo, nome che circola sul mercato delle panchine.

Scenario simile, ma con una scelta decisamente più sorprendente, a Pisa. L’esonero di Alberto Gilardino non era inizialmente nei piani ed è maturato solo dopo lunghe riflessioni, senza che ci fosse un’alternativa pronta. La prima idea dei dirigenti toscani è stata proprio Giampaolo, ma la trattativa non è andata a buon fine. Da qui la decisione di guardare oltreconfine e virare su un profilo inatteso come quello di Oscar Hiljemark.

Lo svedese, ex centrocampista con un passato in Serie A tra Palermo e Genoa, è attualmente allenatore dell’Elfsborg e avrebbe già dato il proprio assenso al ritorno in Italia, in attesa di essere liberato dal club scandinavo. Hiljemark ha intrapreso giovanissimo la carriera da tecnico dopo il ritiro a soli 28 anni, imposto da continui problemi fisici. Una scommessa che racconta tutta l’urgenza del momento vissuto dal Pisa, chiamato ora a giocarsi il tutto per tutto. Il destino, intanto, mette subito di fronte le due squadre: venerdì sera al Bentegodi andrà in scena uno scontro diretto che ha il sapore dell’ultima occasione. Per Verona e Pisa, più che una partita, un esame di sopravvivenza. Con due nuovi allenatori in panchina.