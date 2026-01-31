Conduzione palla con tanti tocchi in pochi metri, ruleta a eludere l’intervento di un difensore e sinistro incrociato a prendere in controtempo Robert Sanchez. Il primo gol con il Napoli di Antonio Vergara nella sfida di Champions League contro il Chelsea non è stato per niente banale. Per il contesto, per l’avversaria, per la qualità della giocata. E il trequartista ha deciso di rifarlo contro la Fiorentina, nel match vinto per 2-1 con gol di Vergara appunto e Gutierrez.. Non uguale, ma altrettanto bello. Scatto in profondità a bruciare la difesa, poi sinistro secco a incrociare e lasciare De Gea immobile.

Quasi come a dire: “Con il Chelsea non è stato un caso“. Napoli, il Napoli e in generale l’Italia intera scoprono Antonio Vergara, 23enne tutto estro e fantasia che si sta facendo spazio nell’undici di Antonio Conte, esploso anche e soprattutto per i tanti infortuni che stanno colpendo la squadra napoletana. Piede educatissimo, cresciuto calcisticamente a Frattamaggiore, brevilineo, arrivato al Napoli in adolescenza. No, non è Lorenzo Insigne, ma Vergara sogna di ripercorrerne gli anni in azzurro.

Con Insigne condivide la fantasia negli ultimi 20 metri, la rapidità, i tiri a giro sul secondo palo. Ma Vergara è più strutturato fisicamente (è alto 20 cm in più) ed è mancino. Per ripercorrere la carriera di Insigne con il Napoli servirà tempo e serviranno i numeri, ma dopo la crescita nel settore giovanile e le esperienze nei campionati minori, ora Vergara è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella formazione campione d’Italia. Anche se confermare il rendimento delle ultime quattro partite (Sassuolo, Juventus, Chelsea e Fiorentina) non sarà facile.

Prima di questi ultimi 14 giorni di gennaio, Vergara aveva giocato 17 minuti totali in Serie A, 10 in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana e 74 in Coppa Italia (con assist per il gol di Lucca). Il Napoli e Conte (che in estate aveva espresso parole d’apprezzamento nei suoi confronti) hanno deciso di inserirlo gradualmente nelle rotazioni, salvo poi accelerarne il percorso a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il club. Ma Vergara ha anche fatto quella che comunemente viene chiamata “gavetta”, con non poche difficoltà.

Nella stagione 2022–2023, a 19 anni, viene girato in prestito alla Pro Vercelli, in Serie C, con cui gioca 34 partite in campionato, segnando 3 gol e 4 assist. Nell’estate del 2023 si trasferisce ancora in prestito, questa volta alla Reggiana, in Serie B. La sua stagione in maglia granata termina prestissimo per la rottura del legamento crociato anteriore, il 16 settembre nella partita di campionato contro la Cremonese. Nonostante ciò, l’1 febbraio 2024 viene ufficializzato il rinnovo del prestito anche per la stagione 2024–2025, in cui torna in forma e totalizza 33 presenze complessive, con 5 gol e 6 assist.

Quest’anno è tornato alla base e dopo aver pazientato nei primi mesi della stagione, ha avuto la sua occasione e ha risposto presente, prima in Coppa Italia, poi in Champions League e adesso anche in campionato. Certo, è presto per trarre conclusioni. Ma una cosa è chiara: il talento non gli manca e il coraggio nemmeno. Dopo la gavetta, l’infortunio, l’attesa silenziosa e le occasioni col contagocce, si è fatto trovare pronto nel momento più complicato, quando il Napoli aveva bisogno di nuove soluzioni e di un po’ di fantasia.