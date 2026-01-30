Match epico agli Australian Open: Alcaraz batte Zverev (e i crampi) in cinque ore e mezza, è in finale. Per il tedesco è l’ennesima caduta sul più bello
Cinque ore e 26 minuti di gioco. 6-5, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. La semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata folle. Alla fine vince lo spagnolo, nonostante i crampi nel terzo set. Alcaraz aveva vinto i primi due parziali, ma nel terzo quasi non si muoveva al punto da far pensare quasi a un ritiro. Poi un medical time–out sul 5-4 al terzo (concessione che non è piaciuta ad Alexander Zverev), che ha migliorato ma non di molto la sua condizione.
Zverev da lì ha alzato il livello, ha vinto il terzo e il quarto set al tie break, ma è caduto sul più bello. Al quinto set infatti il tedesco ha anche servito per il match sul 5-4, ma ha subito un match da un Alcaraz che ha scovato in fondo al suo corpo delle energie per portare a termine un’impresa epica. Dopo il break sul 5-4, lo spagnolo ha piazzato anche il break decisivo sul 6-5, chiudendo la partita al primo match point con un passante incredibile. Alcaraz giocherà l’ottava finale Slam in carriera, la prima a Melbourne Park, agli Australian Open. Ora attende il vincitore della sfida tra Sinner e Djokovic.
Le parole di Alcaraz dopo la vittoria
“Crederci. Crederci sempre. Dico sempre che bisogna credere in se stessi, a prescindere dalle difficoltà che si stanno attraversando. Devi continuare a credere in te stesso in ogni momento. Stavo faticando a metà del terzo set”, ha spiegato Carlos Alcaraz durante l’intervista in campo a fine match.
“Dal punto di vista fisico è stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia giovane carriera. Ma mi ero già trovato in situazioni del genere, quindi sapevo cosa dovevo fare. Dovevo metterci il cuore. Penso di esserci riuscito. Ho lottato fino all’ultimo punto. Sapevo che avrei avuto le mie occasioni. Nel quinto set sono stato paziente. Sono estremamente orgoglioso del mio servizio e di come sono riuscito a rientrare nel match nel quinto set”, ha concluso il murciano.