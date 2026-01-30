Cinque ore e 26 minuti di gioco. 6-5, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. La semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata folle. Alla fine vince lo spagnolo, nonostante i crampi nel terzo set. Alcaraz aveva vinto i primi due parziali, ma nel terzo quasi non si muoveva al punto da far pensare quasi a un ritiro. Poi un medical time–out sul 5-4 al terzo (concessione che non è piaciuta ad Alexander Zverev), che ha migliorato ma non di molto la sua condizione.

Zverev da lì ha alzato il livello, ha vinto il terzo e il quarto set al tie break, ma è caduto sul più bello. Al quinto set infatti il tedesco ha anche servito per il match sul 5-4, ma ha subito un match da un Alcaraz che ha scovato in fondo al suo corpo delle energie per portare a termine un’impresa epica. Dopo il break sul 5-4, lo spagnolo ha piazzato anche il break decisivo sul 6-5, chiudendo la partita al primo match point con un passante incredibile. Alcaraz giocherà l’ottava finale Slam in carriera, la prima a Melbourne Park, agli Australian Open. Ora attende il vincitore della sfida tra Sinner e Djokovic.

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria