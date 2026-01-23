Formula 1, c’è già la prima sorpresa: la Williams non parteciperà ai test a Barcellona. “Problemi al telaio, non ha superato i crash test”

Alex Albon e Carlos Sainz dovranno attendere il Bahrain per provare ufficialmente la nuova monoposto: "Non ci saremo per dei ritardi nel programma"

La stagione di Formula 1 deve ancora ufficialmente cominciare, ma nei giorni in cui diverse scuderie stanno svelando le loro monoposto, c’è già una prima sorpresa: la Williams non parteciperà ai test di cinque giorni che si svolgeranno al Montmelò, a Barcellona. “L’Atlassian Williams F1 Team ha deciso di non partecipare al test shakedown della prossima settimana a Barcellona a seguito dei ritardi nel programma FW48″, si legge in una nota del team di Formula 1 britannico. Alla base della decisione – come riportato da La Gazzetta dello Sport – c’è una motivazione ben precisa: la scuderia non ha superato i crash test FIA, necessari per permettere ai piloti di scendere in pista in qualsiasi test ufficiale organizzato dalla Federazione.

Dietro questa scelta c’è un ritardo nello sviluppo della monoposto. La FW48 ha completato il fire–up (l’accensione) soltanto pochi giorni fa, dopo tutte le altre presenti in griglia. Altre vetture, come ad esempio Audi, avevano deciso di anticipare i tempi effettuando questo passaggio a fine 2025 per completare il collaudo della vettura già a inizio gennaio. Tutto perché la Williams – sempre secondo quanto riportato dal quotidiano rosa – ha infatti riscontrato importanti problemi al telaio di questa nuova vettura, la prima del nuovissimo ciclo regolamentare. Senza omologazione della FW48 sarà impossibile per Alex Albon e Carlos Sainz debuttare a Barcellona.

“La squadra effettuerà invece una serie di test, tra cui un programma VTT la prossima settimana con la vettura del 2026, per prepararsi al primo test ufficiale in Bahrain e alla prima gara della stagione a Melbourne”, conclude il team nella nota. Il ritardo pesa ancora di più se si pensa che la Williams aveva deciso di dedicare risorse ed energie già nel 2025 per la monoposto 2026, individuata come la vettura del rilancio tecnico e sportivo viste anche le tantissime novità regolamentari.