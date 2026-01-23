Un rosso più lucido, meno opaco, la forte presenza del bianco nell’abitacolo e sull’engine cover per un contrasto visivo ancora più netto e immediatamente percepibile. Per la Formula 1 è l’anno dei grandi cambiamenti e la Ferrari di conseguenza si adatta, con la nuova monoposto totalmente rinnovata sia da un punto di vista del design che delle caratteristiche tecniche. “È probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera”, ha esclamato Lewis Hamilton nel giorno della presentazione della nuova SF–26 commentando le varie novità regolamentari in Formula 1.

Hamilton non ha dubbi: dopo il deludente 2025, “il 2026 rappresenta una sfida enorme per tutti“. Piloti, ingegneri e tutte le persone del mondo Ferrari. “Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione“, ha proseguito il britannico dopo aver effettuato i primi giri in pista sulla nuova monoposto.

“Da pilota è stata una sfida particolarmente intrigante poter esser coinvolto fin dall’inizio nel processo di sviluppo di una vettura così diversa, lavorando con gli ingegneri per definire una direzione condivisa“. In sintesi: si ricomincia quasi da zero. A fare la differenza saranno le capacità tecniche del pilota, il confronto tra le varie parti per trovare il giusto equilibrio e provare a tornare competitivi dopo tanti anni di anonimato.

“Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico, in cui il ruolo del pilota sarà centrale nella gestione dell’energia, dei nuovi sistemi e nel contribuire alla comprensione della macchina. È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi, che significa tantissimo per tutti noi”, ha concluso il pilota britannico, che cerca riscatto dopo i disastri della sua prima annata in Ferrari.

Della stessa idea è anche Charles Leclerc, che dopo la presentazione della nuova SF-26 ha dichiarato: “Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto per noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto”.

Un cambiamento radicale, un altro dei tanti avvenuti in questi anni. Ma questo probabilmente è il più netto, quello che davvero può di nuovo sparigliare le carte in tavola: “Nei miei anni con la Scuderia Ferrari HP abbiamo già vissuto insieme importanti cambiamenti regolamentari: sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile“.

Anche Leclerc ha messo l’accento sulla “gestione dell’energia“, vista come una componente fondamentale in questa nuova era: “La gestione dell’energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi, una sfida stimolante che richiederà da parte di noi piloti un processo di adattamento rapido, che faccia leva inizialmente più sull’istinto e poi su un uso sempre maggiore di dati precisi. Il supporto dei tifosi in questa stagione sarà particolarmente importante: è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo“, ha aggiunto Leclerc.