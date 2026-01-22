Il tecnico bianconero era nervoso nel post gara: già in partita aveva discusso con un tifoso e dato uno 'schiaffetto' a Openda

La Juventus vince 2-0 contro il Benfica, si qualifica ai playoff di Champions League e Spalletti fa show nelle varie interviste post gara. L’allenatore bianconero – togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe – ha mostrato nervosismo nelle dichiarazioni post gara, pur mantenendo un tono di voce ironico. Prima a Prime Video – intervistato da Giulia Mizzoni a bordocampo – alla domanda “è sereno?“, ha risposto: “Lei è serena? Io sono più sereno di lei. Siamo ai playoff, so tutto, anche se ho il timore di non farcela anche quando ce l’ho fatta”.

Successivamente ha analizzato la partita e in chiusura ha punzecchiato ancora una volta la giornalista: “È tranquilla?“, con Giulia Mizzoni che ha risposto: “Sì sì, come prima. Anche con la mano gelata”. Poi è arrivato lo sfogo in zona mista: “Vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto due palle così perché si doveva stravincere. E poi si vede i risultati che fa contro le squadre che gioca… ‘E ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt?’. Ma che discorsi sono? Questo vuol dire avere scarse conoscenze di quello che succede. Si vuol togliere per forza qualcosa per dare addosso a qualcuno”, si è sfogato Spalletti.

Già durante la partita Luciano Spalletti aveva dato il meglio di sé sia con un tifoso che con Lois Openda. Partendo dall’episodio con il tifoso, a un certo punto del match – intorno al 53esimo – con la Juve che aveva sofferto parecchio nel primo tempo, l’allenatore si è girato e dal labiale in tv si è percepito un: “Stai a casa”.

A spiegare bene l’episodio nel post gara è stato lo stesso Spalletti rispondendo a una domanda: “Siete 1500 e in 1499 mi avete chiesto del tifoso. Io non ho battibeccato con nessuno. Voi siete quelli degli aggettivi a peggiorare le situazioni, non ne migliorate mai una, le peggiorate e basta. Lui ogni giocatore che toccava palla diceva: ‘Levalo‘. Cambiaso levalo, Kelly levalo, questo levalo, quell’altro levalo. Allora mi sono girato e gli ho detto: ‘C’ho 5 cambi. Se non ti garba nessuno stai a casa‘”. Infine sempre durante il match, le telecamere di Prime Video hanno beccato anche Spalletti “rimproverare” un Lois Openda sorridente prima dell’ingresso in campo: “Ti devi svegliare”, ha esclamato il tecnico bianconero.