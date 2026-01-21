Si tratta di un velista della "Walross 4": lunedì aveva perso i sensi dopo un episodio di "natura non specificata" ed era stato trasferito su una nave commerciale

Un membro dell’equipaggio di uno yacht a vela tedesco è morto dopo un incidente avvenuto durante una regata nell’oceano Atlantico. A comunicarlo è stata l’Academic Sailing Club di Berlino (ASV-Berlin): la vittima, la cui identità non è stata diffusa, è rimasto gravemente ferito dopo che “si è verificato un grave incidente” a bordo dell’imbarcazione Walross 4.

“Il membro dell’equipaggio coinvolto è stato trasferito su una nave mercantile nelle vicinanze nell’ambito delle misure attivate con i servizi di soccorso competenti. Purtroppo la persona è poi morta“, ha spiegato il club in una nota. L’ASV-Berlin ha mostrato vicinanza alla famiglia e ha precisato che gli altri membri dell’equipaggio stanno “ricevendo assistenza professionale” mentre proseguono il viaggio verso il porto di destinazione. La regata transatlantica è organizzata dal Royal Ocean Racing Club (RORC) e si svolge dall’isola spagnola di Lanzarote all’isola caraibica di Antigua.

“A nome del Royal Ocean Racing Club esprimo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari del membro dell’equipaggio”, ha dichiarato il commodoro del Rorc, Deb Fish. “I nostri pensieri vanno anche all’equipaggio dello yacht in questo momento profondamente difficile“. Il Rorc aveva comunicato lunedì che un membro dell’equipaggio della Walross 4 aveva perso i sensi dopo un incidente di natura non specificata avvenuto circa a metà della traversata atlantica. In un primo momento la vittima era stata trasferita su una nave commerciale, con l’ipotesi di un successivo trasporto medico in elicottero verso l’arcipelago portoghese delle Azzorre.