“Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono strappato”: la rivelazione di Gosens

“Dovevamo giocare alle 20.45 contro l’Inter e alle 16.00 mio papà mi ha chiamato su FaceTime per il funerale di mia nonna“. Così Robin Gosens nel corso del suo podcast Wie Geht’s, dove invita ex calciatori o altri personaggi influenti dello sport tedesco per un’intervista. L’esterno della Fiorentina – nel corso della lunga puntata con Per Mertesacker, ex difensore dell’Arsenal e della nazionale tedesca – ha svelato un episodio che risale al 29 ottobre 2025, quando la Fiorentina è scesa in campo a San Siro contro l’Inter, perdendo per 3-0.

Il club viola era ultimo in classifica, non aveva ancora vinto in campionato e stava attraversando un momento complicatissimo, con una situazione decisamente peggiore rispetto a quella attuale. “Io non ho mai chiesto il permesso di andare al suo funerale, perché in un momento così delicato per la squadra non avrei mai voluto lasciare il gruppo e andare via, mi sarei sentito in colpa a lasciare la squadra da sola”, ha raccontato Gosens. Nessuno sapeva della morte della nonna, nemmeno l’allora allenatore della Fiorentina Stefano Pioli: “È una persona molto empatica e mi avrebbe detto di tornare in Germania“, ha spiegato Gosens

Poche ore dopo è sceso in campo con la Fiorentina nel difficile match di San Siro contro l’Inter: “Sono entrato in campo alle 20:45 ed ero completamente sopraffatto dalle emozioni, non riuscivo nemmeno a trovare la strada per il tunnel. Non ero libero mentalmente“, ha raccontato l’esterno. Che poi ha aggiunto: “Credo che se sei ultimo, anche tu sei responsabile del disastro della tua squadra. Ma se non sei sereno mentalmente, non lo sei neanche fisicamente e infatti dopo 70 minuti, bam! Uno strappo muscolare. Non è stato un caso”.

Un infortunio che l’ha tenuto fuori per due mesi: Gosens è infatti poi tornato in campo il 27 dicembre. “Il lato umano deve sempre avere la priorità. In queste situazioni bisogna avere la mente lucida e dire: ‘Vai dove ritieni sia più importante’. Avrei dovuto parlarne anziché tenerlo per me. Anche perché per quell’infortunio sono rimasto fuori a lungo”, ha concluso Gosens prima poi di proseguire l’intervista con Mertesacker.