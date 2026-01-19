Il mondo FQ

Sardegna, esonda un fiume in Ogliastra: dispersi due pastori di 65 e 22 anni

Si tratta di Giuseppe Mulas e Francesco Moi. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove i due si trovavano
Non si hanno notizie da lunedì mattina di due pastori, che risultano dispersi a Urzulei, in Ogliastra. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove i due si trovavano: si tratta del 65enne Giuseppe Mulas e del 22enne Francesco Moi. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto si apprende, potrebbero aver trovato riparo nell’ovile della famiglia del più giovane. Ma la pioggia non cessa e c’è molta apprensione in Ogliastra per la loro sorte.

Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e barracelli ma a causa delle condizioni metereologiche proibitive non riescono a raggiunge il luogo dove i due dispersi potrebbero trovarsi. Proprio lunedì mattina il Comune di Urzulei – vista l’allerta meteo – aveva avvisato “la cittadinanza, e in particolare gli allevatori che hanno il bestiame al monte” del fatto che il livello dell’acqua nei fiumi stesse salendo “molto velocemente” vietando di avventurarsi nella strade di campagna. Già da domenica il sindaco aveva firmato un’ordinanza per evitare che qualcuno percorresse quelle strade a rischio.

