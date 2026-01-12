Il déjà-vu di Barella: l’errore sul pari del Napoli che ricorda quello in finale di Champions

Il gol del 2 a 2 realizzato da McTominay è frutto della giocata di Lang che ha sorpreso il centrocampista sardo. Una situazione molto simile a quella che aveva propiziato il 2 a 0 del Psg

Mettendo a confronto le due immagini, la sensazione di déjà-vu è evidente. Il punto di partenza è il gol realizzato da Scott McTominay all’81esimo di Inter-Napoli, quello che ha regalato agli ospiti un prezioso pareggio (2 a 2) nella sfida scudetto della 20esima giornata di Serie A. Tutto nasce da un cross dalla destra di Matteo Politano, all’apparenza lento e innocuo. Yann Bisseck però manca l’intervento di testa e lascia sorpreso anche Luis Henrique alle sue spalle. La palla rimbalza e arriva nella zona di Niccolò Barella, che commette un errore col senno di poi fatale: tenta di proteggere con il corpo l’uscita del pallone sul fondo. Dietro di lui però arriva con più cattiveria Noa Lang, che gli salta sopra e con una sforbiciata riesce a rimettere in mezzo la sfera poco prima che superi la linea: il passaggio arriva proprio nella zona di McTominay che firma la sua doppietta e diventa il protagonista della serata di San Siro.

Il rammarico dell’Inter non è tanto per il risultato in sé – il pari è tutto sommato giusto e i nerazzurri restano in testa al campionato a +3 sul Milan e a +4 sul Napoli – ma proprio per la beffa nel finale. Dopo il gol del 2 a 1 realizzato da Hakan Calhanoglu su rigore al 73esimo, sembrava che la squadra di Cristian Chivu fosse in grado di spezzare il tabù degli scontri diretti e dare un segnale chiaro al campionato. L’Inter era in controllo, quando dal nulla è arrivato il gol del pari. Merito del Napoli, ma pure colpa di una difesa nerazzurra troppo poco cattiva in un momento cruciale della partita. Nel mirino è finito appunto in primis l’atteggiamento di Barella, che avrebbe potuto difendere meglio il pallone oppure concedere un calcio d’angolo ma evitare rischi peggiori.

Certo, facile dirlo dopo aver visto lo sviluppo dell’azione. Ma proprio Barella era stato protagonista di una leggerezza simile nell’ultima finale di Champions League, quella persa dall’Inter per 5 a 0 contro il Psg. Il gol del 2-0 dei parigini era nato esattamente da un errore simile di Barella che spalancò la strada al contropiede poi concretizzato da Doué. In quell’occasione i nerazzurri stavano attaccando e il centrocampista sardo provò a proteggere un pallone che stava rimbalzando verso la linea di fondo, per guadagnare un calcio d’angolo. Non si accorse dell’arrivo di Pacho alle sue spalle, che con una giocata molto simile a quella di Lang riuscì a tenere in gioco in pallone e far ripartire l’azione del Psg, quella che di fatto stroncò le gambe all’Inter e diede il via alla tremenda sconfitta. A distanza di sette mesi, Barella sembra non aver imparato la lezione: questa volta non era in attacco ma in difesa, eppure ha commesso un errore molto simile.