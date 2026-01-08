Arrivata la stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: maxi-squalifica per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro

L'autore del gesto è il tecnico Roberto Taurino, che ha perso il controllo dopo la sfida contro il Barletta terminata 0-0. Non sono bastate le scuse: "Non c'era alcun intento violento o intimidatorio"

Una reazione spropositata da parte del tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, che è costata 12 giornate di squalifica. Tradotto: circa tre mesi. Un lungo stop per un gesto di rabbia che ha subito fatto il giro del web, con il video (la partita è stata trasmessa in diretta) in cui si vede l’allenatore che entra in campo a protestare con il direttore di gara con grande veemenza, viene espulso e schiaffeggia il cartellino rosso dell’arbitro, facendolo volare via. Il tutto è accaduto domenica, al termine del big match tra Barletta e Virtus Francavilla (terminato 0-0) valido per la 18esima giornata – la prima di ritorno – del girone H di Serie D.

Alla base della protesta feroce di Taurino ci sarebbe il lungo recupero assegnato dal direttore di gara e il recupero sul recupero, con il match che alla fine si è protratto fino al 99esimo. A distanza di 24 ore dall’accaduto, Taurino ha pubblicato un messaggio di scuse sui social: “Desidero esprimere le mie più sincere scuse per quanto accaduto al termine della gara di ieri”, si legge nella lettera. “Il gesto compiuto nei confronti del direttore di gara è stato frutto della tensione del momento, e non rispecchia in alcun modo i valori di rispetto, equilibrio e correttezza che considero fondamentali nello sport e nel mio lavoro quotidiano e che ho sempre perseguito nel corso della mia carriera sia da calciatore che da allenatore.“

E poi ancora: “Nel mio gesto, assolutamente censurabile, non c’era alcun intento violento o intimidatorio. Ho già manifestato personalmente il mio rammarico alla società e rinnovo pubblicamente il mio pieno rispetto per gli ufficiali di gara e per le istituzioni sportive.“

In conclusione il tecnico aveva dichiarato di accettare ogni decisione e ogni responsabilità per quanto avvenuto: “Accetto ogni responsabilità per quanto avvenuto e mi impegno affinché episodi simili non si ripetano. Il calcio deve essere un esempio di educazione e lealtà e sono il primo a voler rappresentare, come ho sempre fatto, questi principi con coerenza e serietà”. Scuse che evidentemente sono servite a poco, visto che il giudice sportivo ha deciso di punirlo con ben 12 giornate di squalifica. Tornerà a metà marzo.