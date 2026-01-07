Una foto sulla neve, con l’iconica giacca di Michael Schumacher, postata nel giorno del suo compleanno. Quello del pilota di Formula 1 Pierre Gasly – il 3 gennaio – voleva con ogni probabilità essere un omaggio all’ex pilota tedesco della Ferrari, che oggi si trova nella sua residenza in Svizzera, costantemente assistito da personale qualificato dopo il tremendo incidente sugli sci a Méribel nel 2013.

Ma la scelta non è stata apprezzata dai fan della Formula 1 e di Schumacher, che hanno invaso il post di Gasly con commenti non proprio gentili. Gasly ha infatti postato quattro foto il 3 gennaio – giorno in cui Schumacher ha compiuto 57 anni – che lo ritraggono sulla neve a sciare, con l’iconica giacca rossa Ferrari. “Tempismo sbagliatissimo”, scrive qualcuno. Altri lo accusano: “È una grande mancanza di rispetto“, “cancella” o ancora “scelta sbagliata indossare quella giacca proprio oggi mentre sei a sciare”.

Un altro utente ci va più leggero, raccomandando soltanto a Gasly di fare attenzione: “Quando ho visto quel giubbino non potevo far altro che pensare a Michael Schumacher. Era il mio preferito, e tu sei uno dei miei preferiti”.

Oltre alla foto singola con la giacca rossa, diversi utenti hanno anche fatto notare la somiglianza della foto con la fidanzata e una storica di Schumacher con la moglie Corinna. Sono però in tanti ad aver difeso il pilota Alpine sotto il post: “Lasciatelo stare, voleva solo omaggiare una leggenda” e ancora “è la sua vita, lasciategli fare ciò che vuole”.