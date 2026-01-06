Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:28

Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra: il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda

di Redazione Cronaca
La nota della Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull'isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen
Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra: il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda
Icona dei commenti Commenti

Sembra vicina a sbloccarsi la situazione dei turisti bloccati a Socotra dal primo gennaio. La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre per mercoledì 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola. A renderlo noto è stata la Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull’isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen.

La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continuano a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e stanno premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo.

Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del Consiglio transitorio del Sud (STC), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e sostenuto dall’Arabia Saudita. Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo su Socotra dall’1 gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione