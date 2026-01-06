Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra: il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda

Sembra vicina a sbloccarsi la situazione dei turisti bloccati a Socotra dal primo gennaio. La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre per mercoledì 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola. A renderlo noto è stata la Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull’isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen.

La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continuano a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e stanno premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo.

Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del Consiglio transitorio del Sud (STC), gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e sostenuto dall’Arabia Saudita. Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo su Socotra dall’1 gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri. Il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati.