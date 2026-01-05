Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Come sta e quando torna

C’era ansia e preoccupazione in casa Napoli dopo l’infortunio di David Neres nel match contro la Lazio. Il calciatore brasiliano è stato sostituito al 69esimo per un infortunio alla caviglia (al suo posto è entrato Mazzocchi, poi espulso) e ha subito messo in apprensione la panchina del Napoli e in particolare Antonio Conte. L’esito degli esami ha però permesso al club campano di tirare un sospiro di sollievo: “Trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge in fondo al comunicato diffuso dal Napoli. Nessuna lesione, nessuna frattura: solo una distorsione. Tradotto in tempi di recupero: 7-10 giorni, che significa mettere l’Inter – in programma tra 6 giorni – nel mirino. Una sua presenza da titolare contro i nerazzurri è veramente complicata, ma Conte potrebbe recuperarlo per la panchina e usarlo come arma a gara in corso nel caso in cui ci fosse bisogno. Un infortunio quindi non grave, a differenza di quelli dei vari Lukaku, De Bruyne, Zambo-Anguissa per citarne tre.

Conte spera però di recuperare presto il suo esterno, tra i più in forma dell’ultimo mese e mezzo. Sarà infatti un gennaio di fuoco per il Napoli, che mercoledì scenderà in campo nell’infrasettimanale contro il Verona in attesa poi del big match contro l’Inter di domenica sera. Poi due consecutive in casa (Parma e Sassuolo), prima del match in Danimarca contro il Copenhagen e il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Gennaio di fuoco che si concluderà con l’ultima sfida della fase a girone unico di Champions League, al Maradona, contro il Chelsea. Motivo per cui Conte spera di recuperare qualcuno dei suoi infortunati in vista di una fase di stagione che si preannuncia delicata e già importante per l’economia dell’intero campionato e del cammino europeo azzurro.