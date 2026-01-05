Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:59

Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Come sta e quando torna

di Redazione Sport
L'esterno brasiliano - sostituito contro la Lazio - salterà l'infrasettimanale contro il Verona, ma ha già messo nel mirino la gara contro l'Inter di domenica sera
Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Come sta e quando torna
Icona dei commenti Commenti

C’era ansia e preoccupazione in casa Napoli dopo l’infortunio di David Neres nel match contro la Lazio. Il calciatore brasiliano è stato sostituito al 69esimo per un infortunio alla caviglia (al suo posto è entrato Mazzocchi, poi espulso) e ha subito messo in apprensione la panchina del Napoli e in particolare Antonio Conte. L’esito degli esami ha però permesso al club campano di tirare un sospiro di sollievo: “Trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge in fondo al comunicato diffuso dal Napoli. Nessuna lesione, nessuna frattura: solo una distorsione. Tradotto in tempi di recupero: 7-10 giorni, che significa mettere l’Inter – in programma tra 6 giorni – nel mirino. Una sua presenza da titolare contro i nerazzurri è veramente complicata, ma Conte potrebbe recuperarlo per la panchina e usarlo come arma a gara in corso nel caso in cui ci fosse bisogno. Un infortunio quindi non grave, a differenza di quelli dei vari Lukaku, De Bruyne, Zambo-Anguissa per citarne tre.

Conte spera però di recuperare presto il suo esterno, tra i più in forma dell’ultimo mese e mezzo. Sarà infatti un gennaio di fuoco per il Napoli, che mercoledì scenderà in campo nell’infrasettimanale contro il Verona in attesa poi del big match contro l’Inter di domenica sera. Poi due consecutive in casa (Parma e Sassuolo), prima del match in Danimarca contro il Copenhagen e il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Gennaio di fuoco che si concluderà con l’ultima sfida della fase a girone unico di Champions League, al Maradona, contro il Chelsea. Motivo per cui Conte spera di recuperare qualcuno dei suoi infortunati in vista di una fase di stagione che si preannuncia delicata e già importante per l’economia dell’intero campionato e del cammino europeo azzurro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione