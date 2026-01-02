La Srf ha annunciato che gli Sports Awards, in programma per domenica sera a Zurigo, non si terranno “per rispetto e solidarietà” dopo la tragica strage di Crans-Montana a causa di un incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 47 persone e ne ha ferite 112, alcune in maniera molto grave. Quasi tutti giovanissimi. La tradizionale serata in onore dei migliori sportivi svizzeri dell’anno – riporta il Corriere del Ticino – è stata rinviata a data da destinarsi.

Intanto sia tramite social che in tv, nella settimana turistica del tutto esaurito invernale, ci sono diversi appelli a non praticare “attività sportive pericolose” perché gli ospedali non sono nelle condizioni “di affrontare altre emergenze”. Invito che in tanti però, anche a Crans-Montana, non stanno rispettando.

Secondo quanto riportato da Repubblica, anche ieri, mentre ambulanze e carri funebri raggiungevano il posto della strage, sono stati tantissimi gli sciatori che hanno affollato le piste come nulla fosse, che rientrando nel pomeriggio hanno sostato a pochi metri dal luogo della strage per un macabro selfie.

Tra i feriti anche un calciatore

C’è anche un calciatore della Ligue 1 francese fra le persone rimaste ferite nella strage in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos in forza al Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. “L’intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza”, afferma la società francese. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania a Stoccarda con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato.