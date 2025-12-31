Gianmarco Pozzecco risale a pochi mesi fa, quando Slovenia negli ottavi di finale degli europei maschili di basket. Ora l’allenatore triestino è pronto a ripartire, e lo fa siglando un accordo con i turchi del Galatasaray. Pozzecco inizierà il suo lavoro il 5 gennaio 2026 e sarà legato contrattualmente al club almeno fino al termine della prossima stagione. La società cestistica di Istanbul ha infatti trovato la chiave per convincere Pozzecco a subentrare all’allenatore Yakup Sekizkök, sollevato dall’incarico dopo una prima parte di stagione poco convincente. L’ultima istantanea dirisale a pochi mesi fa, quando lasciò il ruolo da ct della nazionale italiana in lacrime dopo l’eliminazione per mano dellanegli ottavi di finale degli europei maschili di. Ora l’allenatore triestino è pronto a ripartire, e lo fa siglando un accordo con i turchi del Galatasaray. Pozzeccoil suo lavoro il 5 gennaio 2026 e sarà legatoal club almeno fino al termine della prossima stagione. La società cestistica di Istanbul ha infatti trovato la chiave per convincere Pozzecco a subentrare all’allenatore, sollevato dall’incarico dopo una prima parte di stagione poco convincente.

L’annuncio arriva da un comunicato societario sui social, che recita: “La nostra squadra di basket maschile del Galatasaray MCT Technic ha firmato un contratto con Gianmarco Pozzecco, una delle figure importanti del basket europeo, con la sua esperienza di allenatore maturata a livello di società e nazionale, valida fino al termine della stagione 2026/27. Auguriamo successo al nostro nuovo allenatore Gianmarco Pozzecco nel suo ruolo che inizierà il 5 gennaio 2026 e gli diamo il benvenuto nella famiglia Galatasaray”. Per Pozzecco è la seconda esperienza all’estero come allenatore, dopo l’attività di Head coach per i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne a fine 2023. Questo impegno era condiviso con il ruolo di CT della nazionale, ed è terminato a gennaio 2024. Carattere vulcanico, l’uomo è protagonista di una curiosa statistica: è stato espulso per doppio fallo tecnico in ogni competizione ufficiale da allenatore della selezione azzurra.