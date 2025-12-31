Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Dopo l'addio alla Nazionale italiana, Pozzecco firma con il club di Istanbul fino al 2027. Inizierà il suo lavoro il 5 gennaio
L’ultima istantanea di Gianmarco Pozzecco risale a pochi mesi fa, quando lasciò il ruolo da ct della nazionale italiana in lacrime dopo l’eliminazione per mano della Slovenia negli ottavi di finale degli europei maschili di basket. Ora l’allenatore triestino è pronto a ripartire, e lo fa siglando un accordo con i turchi del Galatasaray. Pozzecco inizierà il suo lavoro il 5 gennaio 2026 e sarà legato contrattualmente al club almeno fino al termine della prossima stagione. La società cestistica di Istanbul ha infatti trovato la chiave per convincere Pozzecco a subentrare all’allenatore Yakup Sekizkök, sollevato dall’incarico dopo una prima parte di stagione poco convincente.
L’annuncio arriva da un comunicato societario sui social, che recita: “La nostra squadra di basket maschile del Galatasaray MCT Technic ha firmato un contratto con Gianmarco Pozzecco, una delle figure importanti del basket europeo, con la sua esperienza di allenatore maturata a livello di società e nazionale, valida fino al termine della stagione 2026/27. Auguriamo successo al nostro nuovo allenatore Gianmarco Pozzecco nel suo ruolo che inizierà il 5 gennaio 2026 e gli diamo il benvenuto nella famiglia Galatasaray”. Per Pozzecco è la seconda esperienza all’estero come allenatore, dopo l’attività di Head coach per i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne a fine 2023. Questo impegno era condiviso con il ruolo di CT della nazionale, ed è terminato a gennaio 2024. Carattere vulcanico, l’uomo è protagonista di una curiosa statistica: è stato espulso per doppio fallo tecnico in ogni competizione ufficiale da allenatore della selezione azzurra.
