Ultimo aggiornamento: 11:47

Si finge carabiniere e truffa un’anziana: arrestato mentre fuggiva in autostrada con gioielli e contanti nascosti nelle mutande

di Redazione Cronaca
L’uomo viaggiava su una Mercedes con targhe polacche: fermato dalla Polstrada di Roma Sud dopo la segnalazione dei carabinieri di Chianciano Terme
Viaggiava lungo l’autostrada A1 convinto di averla fatta franca dopo aver truffato un’anziana con la tecnica del falso carabiniere. Ma il suo percorso si è interrotto al chilometro 571, dove gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud lo hanno fermato e arrestato. Addosso, nascosti negli slip, aveva gioielli in oro e argento e 850 euro in contanti, risultato – secondo gli accertamenti – di una truffa appena consumata.

L’arresto è scattato nei giorni scorsi, dopo che il Centro Operativo Autostradale di Fiano Romano aveva diramato a tutte le pattuglie una nota di ricerca. La segnalazione era partita dai carabinieri di Chianciano Terme, che avevano denunciato una truffa ai danni di una donna anziana, messa a segno da un uomo alla guida di una Mercedes Classe A con targhe polacche.

L’auto è stata intercettata dalla Stradale mentre percorreva l’A1 in direzione sud. Fin dal primo controllo, il comportamento del conducente ha insospettito gli agenti: alle domande sul motivo del viaggio l’uomo ha fornito risposte incerte ed evasive. A questo si sono aggiunti i precedenti di polizia a suo carico, legati a episodi analoghi di truffa. Alla luce della nota di ricerca e degli elementi raccolti, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita del veicolo e della persona. È durante il controllo che è emerso il dettaglio più significativo: all’interno degli slip indossati dall’uomo erano nascosti diversi gioielli in oro e argento, insieme a 850 euro in contanti, avvolti in fazzoletti di carta.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che il denaro e i preziosi erano il bottino della truffa messa a segno poco prima ai danni dell’anziana, raggirata con la tecnica ormai tristemente nota del falso appartenente alle forze dell’ordine. A quel punto è scattato l’arresto. L’uomo è stato condotto negli uffici della Polizia Stradale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono ora le verifiche per accertare eventuali altri episodi simili e identificare possibili complici.

