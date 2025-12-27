Viaggiava lungo l’autostrada A1 convinto di averla fatta franca dopo aver truffato un’anziana con la tecnica del falso carabiniere. Ma il suo percorso si è interrotto al chilometro 571, dove gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud lo hanno fermato e arrestato. Addosso, nascosti negli slip, aveva gioielli in oro e argento e 850 euro in contanti, risultato – secondo gli accertamenti – di una truffa appena consumata.

L’arresto è scattato nei giorni scorsi, dopo che il Centro Operativo Autostradale di Fiano Romano aveva diramato a tutte le pattuglie una nota di ricerca. La segnalazione era partita dai carabinieri di Chianciano Terme, che avevano denunciato una truffa ai danni di una donna anziana, messa a segno da un uomo alla guida di una Mercedes Classe A con targhe polacche.

L’auto è stata intercettata dalla Stradale mentre percorreva l’A1 in direzione sud. Fin dal primo controllo, il comportamento del conducente ha insospettito gli agenti: alle domande sul motivo del viaggio l’uomo ha fornito risposte incerte ed evasive. A questo si sono aggiunti i precedenti di polizia a suo carico, legati a episodi analoghi di truffa. Alla luce della nota di ricerca e degli elementi raccolti, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita del veicolo e della persona. È durante il controllo che è emerso il dettaglio più significativo: all’interno degli slip indossati dall’uomo erano nascosti diversi gioielli in oro e argento, insieme a 850 euro in contanti, avvolti in fazzoletti di carta.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che il denaro e i preziosi erano il bottino della truffa messa a segno poco prima ai danni dell’anziana, raggirata con la tecnica ormai tristemente nota del falso appartenente alle forze dell’ordine. A quel punto è scattato l’arresto. L’uomo è stato condotto negli uffici della Polizia Stradale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono ora le verifiche per accertare eventuali altri episodi simili e identificare possibili complici.