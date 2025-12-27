Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:34

Paura al Tardini: Piccoli si accascia dopo uno scontro, medici in campo e immagini tv coperte. Le sue condizioni

di Redazione Sport
L'attaccante della Fiorentina ha fatto temere il peggio nei minuti finale del match contro il Parma
Momenti di panico allo stadio Tardini nel finale dell’anticipo tra Parma e Fiorentina. La partita, persa 1-0 dai viola, è passata improvvisamente in secondo piano quando Roberto Piccoli si è accasciato al suolo dopo un durissimo scontro di gioco, facendo calare il silenzio sugli spalti e in campo.

L’attaccante della Fiorentina è rimasto a terra nell’area del Parma dopo un contatto con il portiere Corvi. L’azione, inizialmente proseguita, è stata subito fermata dall’arbitro Guida, che ha interrotto il gioco per permettere l’ingresso dei sanitari. Per alcuni minuti l’apprensione è stata massima: Piccoli non si muoveva e l’intervento dello staff medico ha richiesto tempo, mentre le immagini televisive venivano coperte per la gravità del momento.

Lo spavento è stato grande, ma fortunatamente l’allarme è rientrato. Dopo le cure sul terreno di gioco, l’attaccante viola è riuscito a rialzarsi, lasciando il campo sulle proprie gambe tra gli applausi del pubblico del Tardini. Gli accertamenti immediati hanno escluso conseguenze serie: per Piccoli si è trattato soltanto di una forte botta al torace. Le condizioni del giocatore non destano preoccupazione.

