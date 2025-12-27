Momenti di panico allo stadio Tardini nel finale dell’anticipo tra Parma e Fiorentina. La partita, persa 1-0 dai viola, è passata improvvisamente in secondo piano quando Roberto Piccoli si è accasciato al suolo dopo un durissimo scontro di gioco, facendo calare il silenzio sugli spalti e in campo.

L’attaccante della Fiorentina è rimasto a terra nell’area del Parma dopo un contatto con il portiere Corvi. L’azione, inizialmente proseguita, è stata subito fermata dall’arbitro Guida, che ha interrotto il gioco per permettere l’ingresso dei sanitari. Per alcuni minuti l’apprensione è stata massima: Piccoli non si muoveva e l’intervento dello staff medico ha richiesto tempo, mentre le immagini televisive venivano coperte per la gravità del momento.

Lo spavento è stato grande, ma fortunatamente l’allarme è rientrato. Dopo le cure sul terreno di gioco, l’attaccante viola è riuscito a rialzarsi, lasciando il campo sulle proprie gambe tra gli applausi del pubblico del Tardini. Gli accertamenti immediati hanno escluso conseguenze serie: per Piccoli si è trattato soltanto di una forte botta al torace. Le condizioni del giocatore non destano preoccupazione.