Fiorentina, la crisi non è finita: il Parma vince lo scontro salvezza, Vanoli in bilico

di Redazione Sport
Un gol di Sorensen al 48esimo decide il match del Tardini. I viola restano ultimi in classifica
La vittoria contro l’Udinese aveva salvato il Natale, ma il ritorno sul campo dopo le feste è un tremendo bagno di realtà. La Fiorentina è ancora tutt’altro che fuori dalla sua crisi: perde 1 a 0 lo scontro salvezza con il Parma e resta all’ultimo posto in classifica. Adesso la posizione del tecnico Paolo Vanoli è di nuovo a forte rischio.

La gara di apertura della 17esima giornata di Serie A è stata decisa dal gol di Oliver Sorensen al 48esimo, su assist di Pellegrino. Il match del Tardini è stato fisico fin dal primo minuto, con la classica tensione che caratterizza uno scontro diretto per non retrocedere. Il Parma ha avuto il merito di sbloccarla, la Fiorentina ha lottato, ma alla prova dei numeri la reazione viola è stata troppo sterile, con poche vere occasioni create per pareggiare.

Per la squadra di Carlos Cuesta sono tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione: ora al terz’ultimo posto c’è il Verona. La Fiorentina invece conferma che la salvezza sarà un’impresa. E dovrà decidere chi sarà il suo condottiero. A meno di un esonero lampo, Vanoli avrà probabilmente un’ultima occasione: da qui all’11 gennaio il calendario lo mette di fronte a tre partite cruciali, contro Cremonese, Lazio e Milan. La sua ultima spiaggia.

La nuova classifica di Serie A oggi

  1. Inter 33 (una partita in meno)
  2. Milan 32 (una partita in meno)
  3. Napoli 31 (una partita in meno)
  4. Roma 30
  5. Juventus 29
  6. Bologna 25 (una partita in meno)
  7. Como 24 (una partita in meno)
  8. Lazio 23
  9. Atalanta 22
  10. Sassuolo 21
  11. Cremonese 21
  12. Udinese 21
  13. Torino 20
  14. Parma 17
  15. Lecce 16 (una partita in meno)
  16. Cagliari 15
  17. Genoa 14
  18. Verona 12 (una partita in meno)
  19. Pisa 11
  20. Fiorentina 9

