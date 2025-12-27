“Sono stati mesi difficili, all’inizio soprattutto. Abbiamo fatto di tutto per metterci sulla strada giusta per essere competitivi. Ci siamo messi in carreggiata e abbiamo cercato di aggiungere dal punto di vista tattico e mentale”. Dietro la facciata dei sorrisi e della sicurezza, ora Cristian Chivu ammette anche le complessità e le sfide che ha dovuto affrontare dopo aver preso le redini dell’Inter. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico nerazzurro traccia una sorta di primo bilancio, tra il primo posto in classifica e la delusione della Supercoppa.

“Non siamo perfetti – sottolinea Chivu – Stiamo cercando di migliorare gli aspetti che a volte indirizzano un andamento di una stagione. Abbiamo fatto delle buone cose, delle cose meno buone. Tutti i giorni questa squadra vuole essere competitiva. Deve mantenere l’ambizione giusta“. E ancora: “Il campionato è lungo. Ci sono partite che indirizzano l’andamento. Per noi sono tutte importanti. Questa è la mentalità che l’Inter deve sempre avere. Mai scendere in campo pensando che sia facile. Stiamo combattendo per migliorare da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista della responsabilità. Dobbiamo osare tutti i giorni. Bisogna osare dal punto di vista motivazionale“.

Poi la prospettiva si sposta sulla prossima sfida: “Cosa mi aspetto contro l’Atalanta? E’ sempre stata una partita ostica, hanno costruito qualcosa di importante in 9 anni con Gasperini. Hanno anche vinto l’Europa League. Ultimamente con Raffaele Palladino hanno trovato continuità nel vincere e dare stimoli giusti“. Chivu quindi ha concluso: “Dobbiamo essere bravi e coraggiosi. Mantenere la voglia e lo spirito, cercare il gioco verticale, andare sulle seconde palle ed essere concreti sulle occasioni che abbiamo”. Così la sua Inter punta a rimanere in vetta.