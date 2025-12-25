Senza scomodare l’impegno patriottico della senatrice Isabella Rauti, volata in Gibuti “emozionata e onorata di condividere il Natale con chi tiene alto il Tricolore”, vale a dire i militari là di stanza, e nemmeno il sobrio videomessaggio della ministra Daniela Santanchè, apparsa col colbacco e gli stivali impellicciati per dire che, insomma, lei gli auguri li fa anche “a chi mi vuole male”, i principali leader politici il 25 di dicembre hanno mostrato un po’ della loro quotidianità, senza dimenticare di strizzare l’occhio – che caso – al proprio elettorato.

Ed ecco allora la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un bel maglione rosso natalizio su cui, ovviamente, campeggia la scritta “famiglia”. Il post è semplice: “Buon Natale”. E poi la premier sorridente col maglione: “Anche a te e famiglia”. Auguri – buffi – e con citazione cinematografica per Carlo Calenda. “Essendo pressato dal mio social media manager per fare un post natalizio, tra Santanché con colbacco; Conte con gli elfi; Renzi che cita la Bibbia e Salvini che fa gli auguri al mondo (facciamo gli scongiuri), opto per un classico degli anni ’80. Buon Natale”. E la citazione è quella di una scena del film di Carlo Vanzina Vacanze di Natale, con la storica battuta in romanesco del personaggio interpretato da Riccardo Garrone: “Anche questo Natale… se lo semo levato dalle palle”.

Pranzo natalizio in famiglia e sfida a Cluedo, invece, per Elly Schlein. “Oggi quattro generazioni riunite attorno al tavolo… e al tabellone! – scrive sui social la segretaria del Pd, pubblicando alcune foto fra cui quella del popolare gioco da tavola – Tanti auguri di buon Natale a tutte e a tutti voi”. Più polemico invece Matteo Salvini, che ha pubblicato un video mettendo in mezzo la nota famiglia del bosco: “Vergognoso separare la famiglia anche a Natale”. Olè. Più sobrio Giuseppe Conte: foto con l’albero, elfi col cappuccio rosso in primo piano, e il leader del M5s con accanto la compagna Olivia Paladino.