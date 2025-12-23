Il mondo FQ

“Il Senato ha dedicato più tempo al concerto di Baglioni che alla manovra”: l’intervento di Renzi contro il governo

di Manolo Lanaro
Il leader di Italia Viva: “Giorgetti Ministro trasformista. Questa legge di bilancio produrrà zero Pil”. E attacca sulle tasse: "Eravate no tax, ora raddoppiate quella sui pacchi: da Baglioni a Mike Bongiorno"
Matteo Renzi disintegra la manovra votata e approvata oggi in Senato. “Eravate la destra no tax dalle accise sul gasolio, quelle che dovevate abolire, prenderete oltre due miliardi nei prossimi anni ed è clamoroso quello che fate sulla ‘Tobin-tax’, quella che nel programma della Lega c’era scritto ‘la cancelleremo’, l’avete raddoppiata. Da Baglioni a Mike Bongiorno ‘lascia o raddoppia’. E poi aggiunge: “Volevo dire che nel disinteresse del deep state che qualcuno si è accorto che è triplicato l’investimento sui servizi segreti. Dice: c’è la guerra ibrida, da 600 milioni a 1,8 miliardi e non riusciamo a capire chi ci ha fregato il ‘Paragon‘ per inocularlo ad un giornalista, un manager e un prete”. Renzi chiudendo l’intervento riprendendo le parole di Marcello Veneziani di critica al governo Meloni.

