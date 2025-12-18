Il mondo FQ

“Uno dei due dormirà. E non sarò io. Ti ucciderò”: cosa c’è dietro l’attacco di Joshua a Jake Paul

Lo youtuber ha accusato l'ex campione del mondo di combine nel match di sabato 20 dicembre a Miami, negli Stati Uniti
“Pronto a ucciderlo”. La diplomazia non è mai stato il punto forte di Anthony Joshua. E non lo è stato nemmeno nelle dichiarazioni di sfida allo youtuber Jake Paul, che ha già battuto – nel match esibizione del novembre 2024 (definito una “farsa”)Mike Tyson. A Joshua – ex campione del mondo – piace provocare, aizzare gli avversari, fare “rumore” con le dichiarazioni.

Stavolta lo ha fatto perché spinto dalle voci – per lui evidentemente fastidiosissime – di combine del match di sabato 20 dicembre a Miami, negli Stati Uniti, tra i due. Joshua ha con convinzione respinto queste indiscrezioni e ha lanciato la sfida – per ora solo tramite delle dichiarazioni – allo youtuber Jake Paul.

Joshua in carriera ha fin qui totalizzato ben 25 ko in 28 vittorie ed è pronto a farlo anche con Paul: “Jake Paul hai delle pal*e grandi e devo portarti rispetto per aver accettato il combattimento, ma sono pronto a metterti ko e sto per scioccare il mondo. Uno di noi due dormirà. Non sarò io“, ha dichiarato il pugile britannico.

Inoltre, ha aggiunto che non proverà nessuna pena nei confronti del suo avversario: “Sono un ragazzo molto rispettoso, cresciuto in una buona famiglia. Ma se posso ucciderti, ti ucciderò. Sono fatto così e questo è il lavoro che faccio. Porto la boxe sulle mie spalle”. E allora inizia il conto alla rovescia: Anthony Joshua è pronto a sfidare Jake Paul nella notte tra venerdì e sabato.

