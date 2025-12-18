Il mondo FQ

Fiorentina, incubo senza fine: sconfitta anche dal Losanna, agli ottavi ci vanno gli svizzeri

di Redazione Sport
Decide un gol di Gabriel Sigua, altra prestazione terribile dei Viola che ora dovranno pure passare dai play-off di Conference League
Continua la crisi nera della Fiorentina, sconfitta anche in Conference League. A Losanna la squadra viola si arrende per 1-0 nella sesta giornata della fase campionato, contro la modesta squadra svizzera. Gara decisa nella ripresa da un gol di Gabriel Sigua al 58′, che di testa batte Martinelli su un cross di Kana Biyik. Fiorentina mai in partita e incapace di rendersi pericolosa dalle parti del portiere Letica, mentre i padroni di casa hanno sfiorato a ripetizione la rete sia prima che dopo il vantaggio trovato da Sigua.

Con la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, la Fiorentina manca perfino l’obiettivo ottavi: scivola al 16esimo posto in classifica con 9 punti. I Viola restano ancora in corsa, ma dovranno passare dai play-off, giocando due partite in più che potrebbero essere dannose anche in campionato. Agli ottavi ci va invece il Losanna. Che in Svizzera attualmente si trova al decimo posto in campionato. A ulteriore dimostrazione dell’ennesima terribile prova della Fiorentina. Che non riesce a risvegliarsi dal suo incubo. Ora la panchina di Paolo Vanoli è ancora più traballante.

