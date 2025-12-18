Gioca con il braccialetto elettronico e segna il gol promozione: l’incredibile storia dal Brasile | Video

Era stato arrestato nel 2018 per traffico di droga e ha scontato circa sette anni di detenzione: ora la rete decisiva

Entra in campo con un braccialetto elettronico alla caviglia e segna il gol decisivo per la promozione della sua squadra. È accaduto domenica pomeriggio in Brasile. La sfida è tra il Goytacaz e il Macaé. Il match è terminato per 4-1 per i padroni di casa, che si sono così aggiudicati il titolo di campioni di Série B2 del campionato Carioca, l’equivalente della quarta divisione italiana. Il gol che ha sancito la promozione è stato segnato da Yuri de Carvalho, attaccante brasiliano che gioca con un braccialetto elettronico alla caviglia. È stato il suo primo gol da quando è uscito dal carcere a maggio.

Yuri era stato arrestato nel 2018 per traffico di droga e ha scontato circa sette anni di detenzione. A maggio 2025 è uscito di prigione passando alla libertà vigilata, che prevede l’obbligo di portare il dispositivo di monitoraggio elettronico per essere controllati dalle autorità competenti. Al calciatore è stato concesso di allenarsi e giocare, ma senza rimuovere il braccialetto.

Il gol in questione è arrivato al 49esimo minuto del secondo tempo, nell’azione finale della partita. De Carvalho ha ricevuto palla su un lancio in profondità, ha dribblato il portiere e ha messo dentro la palla a porta vuota. Per festeggiare, si è tolto la maglia, ha scavalcato la recinzione e si è emozionato davanti ai propri tifosi.

“È bellissimo vivere questo momento. Voglio ringraziare questo pubblico meraviglioso, molto emozionante. Non ho nemmeno parole per descriverlo, solo ringraziare Dio e festeggiare questa rimonta. Voglio ringraziare tutti coloro che avevano pronosticato che avrei segnato il gol della vittoria in finale, il gol della vittoria del titolo. Grazie a Dio sono riuscito a segnare l’ultimo gol e siamo diventati campioni”, ha dichiarato Yuri de Carvalho dopo la partita disputata ad Aryzão, a Campos.

Giovedì, la Procura di Rio de Janeiro ha emesso parere favorevole dopo che gli avvocati di Yuri avevano chiesto la rimozione del braccialetto elettronico alla caviglia durante le partite. Il giocatore sperava di poterlo togliere prima della partita di domenica, ma non era arrivata ancora nessuna decisione. Motivo per cui Yuri de Carvalho è sceso in campo con il dispositivo di monitoraggio alla caviglia sinistra, ma ha comunque segnato il gol decisivo per i suoi.